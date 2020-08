Bị Châu Bùi tố tước quyền kiểm soát thương hiệu riêng, phía cộng sự bất ngờ lên tiếng

Châu Bùi được biết đến là người sáng lập ra thương hiệu ZES với mong muốn quảng bá xu hướng thời trang Athleisure ở Việt Nam. Tuy nhiên, tối 4/8 cộng động mạng được phen sững sờ khi Châu Bùi tố bị cộng sự chiếm dụng và lấy mất quyền kiểm soát đứa con tinh thần của mình.

Cụ thể, 'bạn gái' rapper Binz viết: "Hình ảnh của Châu cùng bạn bè mình đã và đang bị tự ý sử dụng cho mục đích thương mại hoặc những mục đích khác, Châu hoàn toàn bị tước mất quyền kiểm soát về hệ thống vận hành, sản phẩm cũng như hình ảnh. Những nội dung và hoạt động trên 2 trang Facebook và Instagram chính thức của ZES trong những ngày gần đây được đăng tải cũng không hề được thông qua hay có sự đồng ý của Châu. Về phần cá nhân Châu không thể liên lạc với cộng sự trong công ty của mình".

Vụ việc này khiến cô nàng vô cùng sốc, không thể giấu nổi sự thất vọng và bất ngờ. Không bao lâu sau, cộng sự bị Châu Bùi tố trước đó đã chính thức đưa ra phản hồi. Theo như những gì được đăng trên Fanpage của thương hiệu ZES thì người này khẳng định: "Mọi thông tin cáo buộc đối với công ty ZES hiện nay là hoàn toàn sai sự thật".

Nguyên văn thông báo chính thức từ ZES như sau:





"Thân gửi Zesties và toàn thể các bạn đã và đang quan tâm tới ZES trong suốt thời gian qua.

Lời đầu tiên, ZES xin chân thành gửi lời xin lỗi về sự việc nội bộ giữa các thành viên công ty có thể đã khiến các bạn lo lắng. Đây là điều hoàn toàn không đáng xảy ra và lẽ ra phải được giải quyết trong nội bộ công ty thay vì gây ảnh hưởng, hoang mang đến các khách hàng yêu quý của ZES.

Thứ hai, chúng mình xin khẳng định rằng mọi thông tin cáo buộc đối với công ty ZES hiện nay là hoàn toàn sai sự thật. Đặc biệt, chúng mình muốn nhấn mạnh rằng mọi hoạt động về sản phẩm, hình ảnh nội dung mà các bạn được tiếp nhận trong thời gian vừa qua đều được thực hiện đúng quy định và quy trình. ZES tin rằng đây là hành động bộc phát, nhất thời, thiếu cân nhắc của một hoặc một vài cá nhân liên quan. ZES đang tích cực xử lý nội bộ và tìm hướng giải quyết tốt nhất cho tất cả, và sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cho các bạn sớm nhất có thể.

Thứ ba, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong tương lai và tập trung xử lý vấn đề nội bộ, ZES tạm thời ngưng nhận các đơn hàng mới kể từ ngày 5/8/2020 cho tới khi có thông báo tiếp theo.

ZES tin rằng các bên liên quan nên bình tĩnh, tránh mọi hành động có thể làm căng thẳng leo thang và đàm phán trên tinh thần hợp tác và đúng quy định Pháp luật

Một lần nữa, ZES xin được gửi lời xin lỗi sâu sắc vì đã khiến các bạn lo lắng. Đồng thời, chúng mình xin đảm bảo rằng quyền lợi của những khách hàng yêu thích và sử dụng các sản phẩm ZES sẽ không hề thay đổi. ZES xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn".



