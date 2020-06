Thông tin mới nhất vụ chồng đánh đập, ép vợ quan hệ tình dục: Tạm đình chỉ giải quyết vụ việc

Sau thời gian xác minh và điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã có quyết định chính thức liên quan đến vụ án vợ tố chồng bạo hành, ép quan hệ tình dục xảy ra vào tháng 2/2020.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hiền- Phó thủ trưởng cơ quan Cánh sát điều tra Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo về tội phạm vụ chồng bị tố đánh vợ, ép quan hệ tình dục xảy ra hồi tháng 2 năm nay.

Theo cơ quan điều tra, sau khi tiến hành giải quyết tin báo về tội phạm, thấy đã hết hạn giải quyết tin báo nhưng chưa có kết quả trưng cầu giám định nên căn cứ vào Điều 36 và điểm a khoản 1 điều 148 Bộ luật Tố tùng hình sự, cơ quan điều tra tạm đình chỉ vụ Cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 5/2 tại thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh).

Được biết, quyết định này đã được gửi đến VKSND cùng cấp và hai đương sự chính trong vụ việc là anh Bùi Trung Tín (39 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng) và chị La Thị Sang (27 tuổi, ngụ xã An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng).

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 22h ngày 8/2, Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh nhận được một cuộc gọi cầu cứu của chị La Thị Sang (27 tuổi, trú tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) về việc bị chồng bạo hành. Ngay sau đó, chị còn gửi thêm nhiều hình ảnh vết thương ở lưng và chân do bị chồng đánh.

Thương tích trên người chị Sang

Nhận được tin báo, Đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh đã trình báo sự việc lên CNGT thị xã Trảng Bàng. Sau đó, Đội CNGT Gò Dầu đã tìm đến địa chỉ chị Sang cung cấp. Tại đây, đội giải cứu được nạn nhân khỏi tay của Tính. Ngoài ra, còn đưa bố mẹ chị Sang đến nơi an toàn. Thời điểm đó, bệnh nhân rất hoảng loạn nhưng sau 2 ngày đã bình tâm trở lại.

Ngày 10/2, Công an xã An Tịnh mời Bùi Trung Tín (37 tuổi, trú tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) và chị Sang lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Tín khai nhận đã đánh đập vợ.

Còn chị Sang kể, chị bị chồng đánh đập dã man với nhiều thương tích trên cơ thể. Ngoài ra, người chồng còn ép nạn nhân quan hệ tình dục. Sau đó, nạn nhân đã cầu cứu bố mẹ ruột ở An Giang. Bố mẹ ruột lên thăm để giải quyết nhưng cũng bị chồng đe dọa.

Sau khi đọc được thông tin mà cơ quan báo chí đăng tải, Bộ LĐ-TB&XH có văn bản số 433 yêu cầu Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tây Ninh xác minh và báo cáo vụ việc người phụ nữ bị bạo hành trên địa bàn mà báo chí đã phản ánh.

Văn bản đề nghị cơ quan chức năng Tây Ninh khẩn trương tiến hành điều tra, xử lý nghiêm, đồng bộ các giải pháp, đối tượng gây bạo lực theo quy định của Pháp luật . Bên cạnh đó, thông tin công khai trước dư luận để cùng vào cuộc đấu tranh chống bạo lực đối với phụ nữ.

Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu Sở phối hợp với các đơn vị có liên quan thăm hỏi, giúp đỡ, cung cấp dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân (dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý, y tế...) hoặc đề nghị chuyển tuyến theo quy định...

Your browser does not support HTML5 video. Người chồng bạo hành vợ dã man ở Tây Ninh bị khởi tố

Theo Nga Đỗ/SKCĐ