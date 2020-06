Thông tin mới nhất vụ gã trai sát hại cha nuôi trong biệt thự 3 tầng ở Hóc Môn, TP HCM

Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong trong căn nhà 3 tầng, ngày 1/6, Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) thông tin: Đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với nghi can Nguyễn Ngọc Tuyến (39 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12) để điều tra về hành vi Giết người

Nạn nhân trong vụ án này là ông N.P.S. (58 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Theo thông tin có được, ông S. là cha nuôi của nghi can Tuyến.

Theo tin từ Tổ quốc, khoảng 7h30 ngày 29/5, Tuyến chở vợ tới biệt thự 3 tầng của ông S. ở ấp 3, xã Xuân Thới, huyện Hóc Môn để gặp và nói chuyện. Biết con nuôi đến nên ông S. đã đi từ trên tầng xuống phòng khách để tiếp chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Giữa cuộc nói chuyện đầy căng thẳng, ông S. đi xuống bếp pha cà phê. Thấy vậy, Tuyến đi theo rồi dùng một con dao đâm vào người ông S. khiến nạn nhân bị thương. Một số người dân phát hiện sự việc đã tìm cách can ngăn nhưng không được.

Căn biệt thự 3 tầng nơi xảy ra vụ án mạng

Khi thấy ông S. nằm gục dưới nền nhà, máu chảy nhiều thì Tuyến sợ hãi rời khỏi hiện trường. Một số người dân sống xung quanh đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa ông S. đi Bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên ông S. đã tử vong.

Tại cơ quan điều tra , bước đầu Tuyến đã thừa nhận hành vi sát hại cha nuôi của mình. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục lấy lời đối của Tuyến để làm rõ nguyên nhân vụ án.

Như đã đưa tin, trước đó, Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc ông S. tử vong tại nhà riêng. Công an vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh để xác định nghi phạm. Đồng thời đưa thi thể ông S. về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Đến thời điểm hiện tại, gia đình ông S. đã nhận bàn giao thi thể và tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

