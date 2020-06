Vụ gã trai xăm trổ bạo hành người yêu như kẻ thù: Công an tiết lộ nguyên nhân

Theo nguồn tin từ Báo Tổ Quốc, mới đây, Công an thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) đã thông tin về vụ án nam thanh niên bạo hành người yêu phải nhập viện cấp cứu. Theo đó, sự việc xảy ra từ đầu tháng 6/2020 nhưng gần đây chị gái nạn nhân mới đưa clip lên mạng xã hội

Cụ thể, ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghĩa Lộ nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Hoàng Thanh Lam (SN 1998, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Nội dung đơn tố giác tội phạm như sau: Khoảng 0h ngày 1/6, chị Hoàng Thanh Lam bị Vũ Viết Trường (thường gọi Trường Kim, SN 1993, trú tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ) đánh đập. Đối tượng Trường đã dùng chân, tay và ghế đánh khiến chị Lam bị thương phải vào bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ để điều trị.

Hình ảnh cắt từ clip ghi cảnh chị Lam bị bạo hành

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã lập hồ sơ vụ việc và giải quyết theo đúng trinh tự Pháp luật . Ngày 2/6, Công an thị xã triệu tập Trường lên trụ sở lấy lời khai.

Trường khai, ngày 31/5 có uống rượu và gọi điện nhiều lần cho người yêu là chị Lam nhưng không được. Mãi sau đó chị Lam mới bắt máy và cho biết đang đi hát cùng bạn bè. Trong người sẵn cơn tức nên Trường đi xuống nơi chị Lam đang hát hò để gặp. Trong nhóm bạn hát cùng có cả nam giới.

Sau khi lấy lời khai hai bên, trích xuất camera an ninh lấy bằng chứng, cơ quan điều tra đã củng cố hồ sơ và chuyển sang VKSND cùng cấp để giám sát công tác điều tra. Cùng thời điểm, nạn nhân Lam cũng được đưa đi giám định thương tật. Hiện cơ quan điều tra thị xã Nghĩa Lộ đang đợi kết quả giám định để tiếp tục tục thụ lý.

Thương tích trên mặt chị Lam sau vụ bạo hành

Theo nhiều nguồn tin, đối tượng nam thanh niên trong clip (Trường) đã nhiều lần bạo hành cô gái (chị Lam). Trường là đối tượng có “số má” trong khu vực, thường xuyên đánh người khác nhưng chưa từng bị phạt nặng lần nào.

Do cay cú vì bị chia tay, nhân lúc Lam ra ngoài đi chơi với bạn, chị gái không có ở nhà nên đối tượng đã vào nhà đánh đập, hành hạ nạn nhân.

Hiện tại, Lam đã ổn định hơn về Sức Khỏe , các vết thâm tím đã giảm nhưng tâm lý vẫn còn bị ảnh hưởng. Vụ việc sau đó cũng đã được trình báo lên cơ quan công an để được điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

