Lời trần tình của giáo viên bị tố tát chảy máu mồm học sinh do làm toán sai

Trước đó, một phụ huynh tại Hà Nội đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng và nhà trường, tố giáo viên chủ nhiệm véo tai, tát chảy máu mồm học sinh do làm toán sai.

Liên quan đến sự việc bị phụ huynh tố tát chảy máu mồm học sinh, cô Đ.T.K.O, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5 Trường tiểu học Tân Triều ( Hà Nội ) cho biết sáng xảy ra vụ việc, cô có giao bài tập và yêu cầu học sinh làm bài và mang vở lên để cô kiểm tra, chữa bài. Khi bé H. mang vở lên thì cô O. phát hiện bé có vết đỏ ở môi. Cô O. trần tình: "Chấm đến bài của M.H, phát hiện con làm sai, tôi gọi con lên để sửa và hướng dẫn Cách làm thì thấy môi con chảy máu, tôi hỏi thì con bảo 'Con cắn môi nên chảy máu'. Sau đó, tôi lấy bông cho M.H thấm máu và quay lại giảng bài như bình thường, chứ không hề động vào người con, nói gì đến tát". Cô O. cho biết cô rất buồn vì phụ huynh cháu H. có hành động như vậy dù cô không hề đánh đập học sinh . Cô O. khẳng định: "Tôi mong công an sớm làm rõ sự việc, tìm ra sự thật để trả lại công bằng cho tôi. Tôi không làm sai, tôi không cần phải nhận lỗi".

Trước đó, theo Thanh Niên, chị Đ.T.X (trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho hay vào ngày 12/5, sau khi con gái chị là bé M.H (7 tuổi) đang học lớp 2A5 tại Trường tiểu học Tân Triều về thì phát hiện con bị sưng môi, tụ máu, có vết bầm. Chị X. liền gặng hỏi con gái, sau đó bé gái nói rằng bị giáo viên chủ nhiệm tát, dùng sách đập vào mặt vì làm toán sai.

Chị X. đã lập tức gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm để làm rõ sự tình, tuy nhiên cô giáo Đ.T.K.O, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5 Trường tiểu học Tân Triều đã phủ nhận việc này. Cô O. nói rằng môi học sinh chảy máu vì cháu cạy vảy môi chứ không phải do bị cô đánh.

Sáng 13/5, chị X. đưa con đến trường và gặng hỏi các bạn cùng lớp con gái về sự việc. Nhiều cháu sau đó đã xác nhận chuyện cô giáo O. đã đánh bé H. bằng tay và sách. Quá bức xúc, chị X. đã báo tin cho ban giám hiệu nhà trường, đồng thời làm đơn gửi Công an huyện Thanh Trì để làm rõ sự việc.





Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Triều, bà Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết sau khi nhận được phản ánh của phụ hình, nhà trường đã chủ động gặp phụ huynh để giải quyết. Phòng GD-DDT huyện Thanh Trì đã cử đoàn công tác về trường để làm rõ, tuy nhiên phụ huynh không đồng ý với tường trình của cô giáo chủ nhiệm.

Được biết do lớp học không có camera nên ban giám hiệu nhà trường đã mời Công an huyện Thanh Trì vào cuộc điều tra. Cơ quan chức năng cho hay đã tiếp nhận đơn trình báo, đồng thời cũng làm việc với nhà trường và phụ huynh học sinh để làm rõ sự việc.

Chi Nguyễn (t/h)