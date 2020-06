Bạn thân Lisa hé lộ nhiều điều bất ngờ về vụ em út BLACKPINK bị lừa đảo 19 tỷ

Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin về vụ Lisa (BLACKPINK) bị quản lý cũ lừa đảo gần 19 tỷ đồng (1 tỷ won) gây chấn động giới giải trí Hàn Quốc, tờ Sports Chosun đã tiến hành một cuộc phỏng vấn độc quyền với một người bạn của nữ Idol. Người quản lý lừa đảo Lisa là "quản lý J", có mối quan hệ vô cùng đặc biệt với nhóm nữ hàng đầu nhà YG.

Theo thông tin được bạn của Lisa tiết lộ, J là người đã sát cánh cùng BLACKPINK ngay cả trước khi nhóm ra mắt và chịu trách nhiệm chăm sóc nhóm khi đã debut. Đặc biệt trong những tour diễn nước ngoài, J luôn theo sát và chăm lo cho cả nhóm, được khen là người tốt bụng, chân thành. "Nhiều người đôi khi còn nghĩ anh ta ngây thơ. Các thành viên trong nhóm rất tin tưởng và dựa dẫm và anh ta, thậm chí là người mà BLACKPINK tin tưởng nhất chỉ sau Teddy", bạn Lisa cho biết.



Lợi dụng tình bạn và lòng tin cùng việc Lisa không có Lợi dụng tình bạn và lòng tin cùng việc Lisa không có gia đình ở Hàn, J đã tìm đến nữ Idol và nói về việc dùng tiền để đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, hắn ta dùng số tiền này để trả nợ và tiêu xài vào việc cờ bạc. "Anh ta thường xuyên đến các cơ sở giải trí người lớn, tiêu tiền vô tội vạ. Tôi còn nghe nói anh ta tham gia cả những cuộc cá cược trực tuyến bất hợp pháp.

Lúc đầu, có vẻ anh ta có nhiều tiền, nhưng càng nghiện cờ bạc thì các khoản nợ ngày càng nhiều nên nghĩ đến việc lừa tiền của Lisa - thành viên duy nhất trong nhóm không có bố mẹ ở bên. Số tiền anh ta lừa đảo là 1 tỷ won (gần 19 tỷ đồng.

Khi mọi việc vỡ lở, các thành viên BLACKPINK vô cùng thất vọng bởi càng tin tưởng anh ta, họ càng cảm thấy bị tổn thương và phản bội", bạn Lisa cho biết.





Ngày hôm qua, cả giới giải trí dậy sóng trước thông tin từ Market News khẳng định, Lisa đã bị quản lý cũ lừa đảo số tiền khổng lồ lên tới 1 tỷ won (khoảng 18,7 tỷ đồng). Ngay khi nhận được thông tin, YG Entertainment đã lên tiếng xác nhận vụ việc và cho biết, người quản lý kia đã đồng ý hoàn trả một số tiền mà anh ta lấy cắp, và phần tiền còn lại sẽ được trả lại thông qua kế hoạch trả nợ. Hiện người này đã rời công ty.



Trước khi vụ việc diễn ra, một "cựu" nhân viên YG từng tiết lộ trong 1 cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Hu Keo Dul vào ngày 12/3/2020 khẳng định, không hề có bất kỳ nhân viên nam nào xung quanh BLACKPINK.



Dù chưa biết điều này là thật hay giả, nhưng phát ngôn này đưa ra khoảng 2 tháng trước và việc nữ Idol người Thái bị lừa tiền có thể đã diễn ra được một thời gian. Liệu đây có phải là lý do khiến công ty cảnh giác, không để staff nam làm việc cùng nhóm?



Your browser does not support HTML5 video.

MV Sour Candy.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ