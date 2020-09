Vụ người phụ nữ khóc lóc, lột đồ ăn vạ đòi hơn 100k: Đại diện quán bar 1900 nói gì?

Đêm ngày 28/9 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi cảnh ồn ào giữ một người phụ nữ cùng nhóm nhân viên mặc áo đen. Theo người đăng tải sự việc, clip trên được ghi ở trước cửa quán bar 1900 trên phố Tạ Hiện ( Hà Nội ).

Clip ghi cảnh người phụ nữ ăn vạ

Người đăng tải trích dẫn lời của người phụ nữ như sau: "Bọn nó thu tiền vé chị 150k xong vào không cho chị uống rượu, nó đuổi chị ra. Đuổi ra bọn nó không trả 150k cho chị. Cứ gọi phường lên thoải mái chị không còn gì để mất nữa rồi'. Và chị cứ thế cởi đồ ra thách thức. Mọi người chứng kiến thấy do chị quậy trong bar nên bị đuổi ra và bên 1900 trả cho chị 150k rồi nhưng chị vẫn chửi bới, chưa muốn đi nên mấy bạn kia bế chị lên phường".

Theo đó, nhóm nhân viên 3 người đã khiêng người phụ nữ mặc áo xanh nõn chuối ra ngoài quán bar. Vừa bị đặt xuống đất người này đứng phắt dậy đi đến "nói chuyện" với nhóm nhân viên quán bar 1900.

Người phụ nữ bị khênh ra khỏi quán bar





Khi bị nhóm nhân viên lôi ra khỏi quán bar, người phụ nữ vẫn tiếp tục đôi co: "Không, trả chị 110 nghìn rồi chị đi về". Lúc này một người phụ nữ đứng bên ngoài nói vọng vào, "Đòi người ta trăm rưởi, đưa trăm rưỡi rồi vẫn quay lại đòi tiếp".





Sau một to tiếng không thành, người phụ nữ này liền "giở chiêu độc" đó là nằm luôn ngoài đường, bất chấp nhiều người xung quanh khuyên can, dùng điện thoại quay clip. Vừa cởi đồ người phụ nữ vừa gào lớn "tao bảo nó giả cho tao 110 nghìn thì tao sẽ đi về nhưng nó không giả. Được, vì tao không được uống. Tao không được uống... 11 cốc tao không được uống".





Sau khi gào thét dứt câu thì người phụ nữ này đã trong tình trạng bán khỏa thân giữa phố. Trước tình huống trên, trên nhân viên quán bar đã tiến lạnh gần kéo tay người phụ nữ này ra xa để tránh ảnh hưởng đến khách khác.

Hình ảnh người phụ nữ lột đồ ăn vạ





Sự việc được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều người vào bình luận, chia sẻ. Hầu hết, cư dân mạng đều cho rằng, người phụ nữ này hành xử quá bốc đồng. Sự việc chưa đến mức phải lột đồ ăn vạ như vậy.





Trước ồn ào trên, đại diện quán bar 1900 đã lên tiếng cho rằng, việc quán bar đuổi khách ra ngoài dù đã đóng tiền là không chính xác. Người phụ nữ lột đồ để ăn vạ có hành vi quậy phá nên quán đã khuyên can nhưng chị này không nghe nên buộc phải đưa ra ngoài.





“Chúng tôi đã rất nhẹ nhàng, nhưng chị ấy cứ làm ầm lên, nằm lăn ra sàn khiến những khách hàng khác rất sợ”, vị này nói.





Theo một nguồn tin khác, Công an phường Hàng Buồm đã vào cuộc giải quyết vụ việc ngay sau đó. Người phụ nữ cũng rời đi sau vụ lột đồ ăn vạ.





Theo Thanh Mai/SKCĐ