Thông tin mới nhất vụ nam thanh niên bị “thiêu sống” giữa đường: Hé lộ danh tính nghi can

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị “thiêu” giữa đường, Công an TP Vinh ( Nghệ An ) xác định danh tính nạn nhân là anh Phạm Ngọc S. (SN 1994, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh). Anh S. bị tưới xăng châm lửa đốt vào chiều ngày 6/7 tại xã Hưng Đông (TP Vinh).

Qua quá trình xác minh, Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh tạm giữ 1 đối tượng liên quan đến vụ việc trên. Danh tính nghi can được xác định là Đinh Khắc Q. (SN 1992, trú tại khối Vĩnh Lạc, phường Đông Vĩnh, TP Vinh). Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc kinh hoàng này.

Như đã thông tin, trước đó, vào chiều ngày 6/7, sau khi tan làm, anh Phạm Ngọc S. đi từ Khu công nghiệp Bắc Vinh về nhà. Khi di chuyển đến đoạn xã Hưng Đông thì anh bị một nam thanh niên chặn lại.

Người này nhanh chóng tưới xăng lên người anh S. và châm lửa đốt. Do sự việc diễn ra quá nhanh nên anh S. không kịp chạy thoát cũng như phản ứng ngăn chặn.

Anh S. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện

Người dân sống gần đó cũng vô cùng bàng hoàng khi phát hiện sự việc. Họ nhanh chóng chạy đến ứng cứu, dập lửa. Một số khác truy đổi đối tượng gây án nhưng không thành công.

Ngay sau đó, anh S. được người dân địa phương đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị trong tình rạng bỏng nặng . Các bác sĩ cho biết, anh S. bỏng từ 70 – 80%, tiên lượng xấu.

Do vết thương quá nghiêm trọng nên sau đó được chuyển xuống Viện Bỏng quốc gia để điều trị. Hiện Sức Khỏe anh S. vẫn đang rất yếu, tiên lượng xấu.

Cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh vụ việc. Bước đầu nhận định, vụ việc do mâu thuẫn chuyện nợ tiền. Cơ quan điều tra đang truy bắt hung thủ gây án.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ