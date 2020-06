Gã trai bất lực gọi điện cho Công an giết người yêu sau khi tìm đủ mọi cách tự tử nhưng không thành

Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin, hiện đơn vị vẫn đang lấy lời khai của Huỳnh nguyễn Thiện Khiêm (28 tuổi, ngụ xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Công an tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết, sáng ngày 9/6 đơn vị nhận được cuộc điện thoại của Khiêm nói rằng đã bóp cổ bạn gái đến chết tại phòng trọ ở ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Hồ đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long xuống phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Qua điều tra xác định nạn nhân là chị N. T. C. T. (27 tuổi, ngụ xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.