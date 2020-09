Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin vụ Bệnh viện Bạch Mai: Thủ đoạn hô biến robot 7,4 tỷ thành 39 tỷ

Chiều 4/9, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra vụ nâng khống giá thiết bị y tế nhằm chiếm đoạt tài sản của người bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).





Theo tướng Xô, việc nâng không được áp dụng đối với nhiều thiết bị, trong đó có hệ thống robot hỗ trợ Rosa phẫu thuật sọ não, thần kinh, có xuất xứ từ Pháp. Giá robot 7,4 tỷ nhưng được khai khống lên 39 tỷ đồng.





Trước đó, ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố Phạm Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty BMS; Ngô Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc Công ty này và Trần Lê Hoàng, thẩm định viên Công ty VFS, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Tuấn và bà Huyền bị tạm giam. Các bị can còn lại được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.





Bộ Công an khởi tố 3 bị can trên nhằm mục đích điều tra về các dấu hiệu tội phạm trong việc thực hiện đề án lắp đặt máy, thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai theo hình thức xã hội hóa.

3 đối tượng trong vụ nâng khống giá robot phẫu thuật tại Bệnh viện Bạch Mai





Theo cơ quan điều tra , giai đoạn 2016 - 2017, bệnh viện triển khai đề án lắp đặt máy, thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở này theo hình thức xã hội hóa. Đến năm 2017, bệnh viện và Công ty cổ phần Công nghệ y tế BMS ký hợp đồng liên doanh, liên kết về việc đưa máy móc, thiết bị y tế áp dụng vào khám, chữa bệnh trong thời hạn 7 năm. Hai bên tỏa thuận, Công ty BMS đầu tư 100% vốn để nhập thiết bị. Phần chi phí thu nhập được sẽ chia đôi sau khi khấu trừ các khoản bỏ ra.





Một trong những thiết bị Công ty BMS đưa vào Bệnh viện Bạch Mai sau khi ký thỏa thuận là robot hỗ trợ phẫu thuật thần kinh Rosa. Theo thông tin nhập khẩu, trobot này có giá đầu vào khoảng 7,4 tỷ đồng (đã có thuế). Sau khi chuyển giao công nghệ và dào tạo kỹ thuật, giá sản phẩm khoảng 10 tỷ. Tuy nhiên, công ty BMS nâng khống giá lên 39 tỷ đồng và chi phí nhập khẩu do doanh nghiệp bỏ ra 100%.





Quá trình thực hiện, Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (Công ty VFS) được thuê để thẩm định giá robot Rosa. Tháng 3/2017, Bệnh viện Bạch Mai công bố đã sử dụng hệ thống trên để phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhân đầu tiên bị giãn não thất. Đến nay, hàng trăm bệnh nhân được phẫu thuật bằng robot Rosa.





Bộ Công an xác định, giá nhập khẩu 7,4 triệu đồng, chi phí khấu hao máy mỗi ca bệnh hơn 4 triệu đồng. Tuy nhiên, công ty BMS đã khai khống 39 tỷ đồng thì người bệnh trả lời chi phí khấu hao máy là 23 triệu đồng/ca, chênh lệch đến 18 triệu đồng/ca.





Từ năm 2017 đến 2019, Bệnh viện Bạch Mai thanh toán tổng cộng 550 ca. Số tiền người bệnh bị chiếm đoạt là 10 tỷ đồng.

Your browser does not support HTML5 video.

Bất thường thông tin 300 x.á.c thai nhi tại nhà máy xử lý rác - VTV 24









Theo Thanh Mai/SKCĐ