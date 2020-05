Giám đốc Sở TT&TT Bắc Ninh thông tin về nghi án Công ty Tenma Việt Nam đưa hối lộ

Theo tin từ Pháp luật TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Việt Hùng cho biết: “Cơ quan Công an chưa thu thập được hồ sơ liên quan đến hành vu đưa, nhận hối lộ trong vụ việc liên quan đến Công ty Tenma”.

Cũng theo ông Hùng, cơ quan chức năng tỉnh, trong đó có Công an tỉnh đã tới làm việc tại trụ sở Công ty Tenma Việt Nam ở Khu công nghiệp Quế Võ. Nhưng tại đây, tổng giám đốc Nhật vẫn chưa sang Việt Nam, còn giám đốc điều hành thì không có hồ sơ về nội dung liên quan.

Ông Hùng cũng thông tin thêm, trong thời gian tới sẽ làm việc với phía Nhật Bản để có thông tin chính thống về việc có hay không hành vi đưa, nhận hối lộ. Tại thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh vẫn đang xác minh theo thông tin mà báo chí Nhật Bản đã đưa.

Ở một diễn biến liên quan, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với các cơ quan Công an tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh và các cơ quan liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục xác minh, làm rõ.

Công ty Tenma Việt Nam đặt trụ sở trong khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh)

Trước đó, ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin. Nếu đúng phải xử lý nghiêm, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng và chống thất thu thuế.

Bên hành lang quốc hội chiều ngày 26/5, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, phía Việt Nam đang phối hợp với Nhật Bản để điều tra nghi vấn Công ty Nhật bản đưa hối lộ cho cán bộ, công chức thuế, hải quan. Vụ việc trên vẫn đang được cơ quan thanh tra thuế, tài chính kiểm tra, rà soát lại xem mức độ như thế nào để tiến hành các biện pháp khác.

Cũng theo tướng Tô Lâm, trước mắt phía Việt Nam đang trao đổi thông tin với Nhật Bản, vì thông tin trên xuất phát từ phía Nhật. “Nhật là nơi xuất phát nguồn gốc thông tin của vụ việc mình phải có phối hợp quốc tế để điều tra tội phạm là tất nhiên rồi”, Bộ trưởng nói.

Cũng trong ngày 26/5, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với các công chức tham gia đoàn kiểm tra thông quan và Lãnh đạo Cục hải quan tỉnh Bắc Ninh ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra sau thông quan tại Công ty Tenma Việt Nam để thực hiện công tác kiểm tra, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Trước đó 2 ngày (24/5), Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đã tham gia Thanh tra Bộ thành lập ngay đoàn thanh tra để thanh tra Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung thông tin báo chí nêu liên quan đến nghi vấn trong việc hối lộ của công ty Tenma Việt Nam. Bộ trưởng Tài chính cũng yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật và báo cáo Bộ kết quả.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ