Vụ ngộ độc Pate Minh Chay: Thêm một ni cô ở Quảng Nam phải nhập viện

Your browser does not support HTML5 video.

Camera của cảnh sát ghi lại toàn bộ quá trình truy đuổi và vây bắt xe ô tô chở ma túy trên QL1A

Vì để đảm bảo bí mật cũng như tính chất nguy hiểm của các chuyên án vây bắt tội phạm buôn ma túy nên rất ít ghi người dân có thể xem được những đoạn video ghi lại quá trình ấy như trong video này.