Bất ngờ về mối quan hệ của 1 trong 2 gã `yêu râu xanh` với người phụ nữ bị hiếp dâm ở Điện Biên

Liên quan đến vụ người phụ nữ 2 con bị hiếp dâm dâm tập thể, ngày 20/8, Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hờ A Chầu và Hờ A Lái (cùng SN 1998, cùng trú tại bản Háng Trợ).

Cơ quan Công an huyện Điện Biên Đông cho biết, qua lấy lời khai ban đầu, Hờ A Chầu và Hờ A Lái đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chầu và Lái lợi dụng chồng nạn nhân đi vắng nên đã lẻn vào nhà thay nhau hãm hiếp chị M..

Đáng nói, qua xác minh nhân thân Công an phát hiện, cả hại là hàng xóm của nạn nhân. Một trong hai người là người yêu cũ của chị M.. Cả hai đã ly hôn vợ, không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập bấp bênh.

Như đã đưa tin, trước đó, khoảng 0h ngày 13/8, chị L.T.M (SN 1997, trú ở bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông) đang ngủ cùng với 2 con nhỏ tại nhà riêng bị 2 đối tượng khống chế, thay nhau hiếp dâm. Vì sức yếu, không chống cự được nên khi đó chị M. không thể vùng vẫy thoát ra được.

1 trong 2 gã "yêu râu xanh" là người yêu cũ của nạn nhân

Nhưng sau khi 2 gã "yêu râu xanh" bỏ đi, chị M. gạt nước mắt tức tốc đến trình báo Công an, đề nghị vào cuộc điều tra. Nhận được tin báo, Công an huyện Điện Biên Đông đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Phì Nhừ khoanh vùng, sàng lọc, xác định nghi phạm.

Cơ quan Công an sau đó xác định được 2 nghi phạm trong vụ án là Hờ A Chầu và Hờ A Lái (cùng SN 1998, cùng trú tại bản Háng Trợ). Chầu và Lái bị triệu tập đến trụ sở làm việc. Bước đầu, cả hai thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

Theo lãnh đạo xã Phì Nhừ, sự việc xảy ra không được phát hiện kịp thời một phần là do khu vực nhà chị M. sống ở nơi hoang vu, thưa thớt dân cư. Khi xảy ra vụ việc trời tối nên không ai qua lại khu vực này.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, bà Lò Thị Luyến - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện cũng cho biết: Hội sẽ theo dõi các hoạt động điều tra của cơ quan Công an để kịp thời thông tin, đảm bảo quyền lợi của hội viên nữ.

Công an huyện Điện Biên Đông hiện đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của 2 nghi phạm để sớm đưa ra xét xử theo đúng quy trình tố tụng của Pháp luật hiện hành.

Theo Thanh Mai/SKCĐ