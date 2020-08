Bất ngờ với lý lịch kẻ nổ súng bắn đôi nam nữ: Chưa có tiền án tiền sự, không thuộc dạng ngổ ngáo

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vẫn đang lấy lời khai Nông Văn Tú (SN 1988, trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên ) để điều tra, làm rõ hành vi nổ súng bắn thương vong 2 người là chị Trần Thị Trang (SN 1987, trú tại tổ 19 phường Quan Triều, TP Thái Nguyên) và anh Nguyễn Tiến Tùng (SN 1988, trú tổ 21 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên).

Trong 5 năm sống tại phường Đồng Bẩm, Tú đã lập gia đình, chưa từng có mâu thuẫn hay xích mích gì với bà con hàng xóm. Ở địa phương Tú không phải thuộc dạng ngổ ngáo.

Vị lãnh đạo UBND phường Đồng Bẩm cũng cho biết thêm, trước đây Tú từng cho vay nặng lãi, bốc bát họ nhưng không làm ở phường Đồng Bẩm mà làm tại một địa phương khác.

Nghi phạm Nông Văn Tú chưa có tiền án, tiền sự

Như đã đưa tin, đại tá Phạm Thanh Hải - Trường Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, sau khi bị áp giải từ Bắc Giang về Thái Nguyên, đối tượng Tú đã khai nhận là người nổ súng bắn chị Trang và anh Tùng. Tú khai, bản thân hành nghề cho vay nặng lãi, bốc bát họ ở TP Thái Nguyên.

Nguyên nhân vụ nổ súng xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. Tú cho chị Trang vay tiền nhưng người này không trả nổi nên đôi bên nảy sinh mâu thuẫn. Đến tối 26/8, khi anh Tùng đang đèo chị Trang di chuyển ở khu vực đường thuộc phường Túc Duyên thì Tú phóng xe Honda SH tối màu đến bắn chết chị Trang và làm anh Tùng trọng thương.

Đại tá Hải nhấn mạnh, đây mới là lời khai từ một phía của nghi phạm . Do chị Trang đã tử vong còn anh T. đang cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức nên chưa thể lấy lời khai của nạn nhân.

Về hai nạn nhân, theo đại tá Hải, chị Trang và anh Tùng có quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, hai người đã ly thân.

