Hé lộ danh tính người phụ nữ lớn tuổi lái xe Meredes gây tai nạn liên hoàn trên phố Quan Hoa, Hà Nội

Theo tin từ Báo Giao thông, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào 15h30 ngày 24/5 trước cửa nhà hàng 83 đường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Theo người dân sống quanh đó, chiếc xe gây tai nạn là xe ô tô mang thương hiệu Mercedes di chuyển trên đường Quan Hoa hướng đi bùng binh Cầu Giấy.

Khi đang di chuyển thì bất ngờ đâm vào 2 xe máy trên đường. Chưa dừng lại, chiếc xe này còn tiếp tục tông vào hàng loạt ô tô trên cùng cung đường. Cú va chạm mạnh khiến 1 người điều khiển xe máy phải đi cấp cứu, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan Công an đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân gây tai nạn. Theo thông tin ban đầu, danh tính tài xế lái xe được xác định là bà L.T.B.V. (SN 1959, ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy).

Hiện trường vụ tai nạn

Công an đã mời bà V. về trụ trở làm việc để xác định nguyên nhân gây tai nạn. Nhưng vì đang trong quá trình điều tra nên cơ quan chức năng chưa công bố kết luận điều tra ban đầu.

Trước đó, cuối tháng 11/2019 tại Hà Nội cũng xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến xe Mercedes. Cụ thể, khoảng 7h20 phút sáng 20/11, chiếc xe Mercedes GLC BKS: 30G - 007xx do bà Thái điều khiển di chuyển từ Lê Văn Lương lên Láng Hạ, đến chân cầu vượt tại nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ thì bất ngờ đâm liên hoàn vào 1 xe đạp điện và 3 xe máy. Vụ va chạm quá mạnh khiến cả 5 phương tiện bị cháy rụi toàn bộ.

Theo một số người nhân chứng vụ việc, chiếc xe Mercedes đã vượt đèn đỏ dẫn tới đâm liên hoàn các phương tiện khác. Tuy nhiên, tình tiết này vẫn đang được cơ quan Công an xác minh từ camera giao thông.

Theo video của một nhân chứng tại hiện trường ghi lại, khi nhận thấy chiếc xe ô tô sắp bốc cháy, người phụ nữ mặc váy đen hoảng hốt chạy từ phía xe Mercedes về chỗ người gặp nạn. Sau khi ôm nạn nhân, người phụ nữ này gọi điện cho một người nào đó không rõ. Có thể, người này chính là bà Thái - tài xế chiếc xe.

Nhân chứng cho rằng, chiếc xe Mercedes đã vượt đèn đỏ nên mới xảy ra vụ tai nạn liên hoàn