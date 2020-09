Vụ ô tô 7 chỗ đâm chết 2 người ở TP Nam Định: Tài xế gây tai nạn là cán bộ Công an

Hậu quả 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Cú đâm mạnh đã khiến xe ô tô 7 chỗ và xe máy bị hư hỏng nặng. Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, xe ô tô 7 chỗ đã đâm xe máy.

Nạn nhân tử vong được xác định đến từ Thái Bình: ông Phạm Trương Huy, 65 tuổi (người cầm lái xe máy, trú tại xã Vũ Lạc, TP Thái Bình); bà Đỗ Thị Kim Thanh (người ngồi sau xe máy, 79 tuổi, trú tại tổ 19, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình). Hai người này không phải là vợ chồng như một số thông tin ban đầu.

Hiện trường vụ tai nạn

Tài xế lái xe ô tô 7 chỗ gây tai nạn được xác định là Lã Xuân Tiến, 39 tuổi, ở TP Nam Định. Người này hiện đang là cán bộ Công an công tác tại Công an TP Nam Định.

Ở một diễn biến khác, ngày 19/9 tại TP Hồ Chí Minh cũng xảy ra vụ thiếu nữ bị xe khách cán qua người tử vong sau va chạm liên hoàn. Cụ thể, khoảng 16h40 ngày 19/9, xe máy mang BKS 63B9-845.03 do một thiếu nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển đang lưu thông trên QL1A theo hướng từ TP HCM về miền Tây.

Khi di chuyển đến địa phận xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang thì bất ngờ bị xe máy chưa rõ BKS do một người đàn ông điều khiển chở một phụ nữ lưu thông cùng chiều trên đường va chạm.