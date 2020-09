Sốc với nguyên nhân vụ ông chém cháu nội nguy kịch rồi tự tử ở Hà Giang: Vì giận con trai

Liên quan đến vụ 2 ông cháu thương vong với nhiều vết thương trên người ở thôn Nà Tấu, xã Hữu Minh (huyện Yên Minh), ngày 17/9, Công an tỉnh Hà Giang đã công bố nguyên nhân vụ án.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Hà Giang, đây là vụ ông giết cháu nội rồi tự sát. Nguyên nhân là do xuất phát từ mâu thuẫn với con trai nên sáng 30/8, nhân lúc mọi người đi làm trong nhà chỉ có 2 đứa cháu nội, ông Ly Mí Lúa dùng dao chém vào đầu, người cháu L. M. S. (mới lên 5 tuổi).

Chứng kiến cảnh em bị ông nội chém chết, người anh của cháu S. (7 tuổi) đã nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường. Gây án xong, ông Lúa dùng dao tự sát.

Đến khoảng 10h cùng ngày, người dân trong thôn Nà Tấu phát hiện sự việc nên đến nhà kiểm tra thì thấy cháu S. đã và ông Lúa nằm bất động trên nền đất. Trên người cháu S. có nhiều vết thương ở mặt, cổ, bụng. Hiện trường có nhiều vết máu loang lổ.

Cháu S. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Người dân nhanh chóng báo tin cho các thành viên trong gia đình , trình báo Công an và nhanh chóng đưa cả 2 nạn nhân đi cấp cứu. Song do vết thương quá nặng nên ông Lúa đã tử vong sau 1 ngày điều trị. Còn cháu S. vẫn đang được điều trị tích cực nhưng sức khỏe vẫn rất yếu có thể xảy ra nguy hiểm tính mạng.

Nhận được tin báo án, Công an huyện Yên Minh phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang xuống khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra nguyên nhân vụ án. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền huyện Yên Minh đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra 17 vụ án giết người với 17 dối tượng. Trong đó có 4 vụ với 4 nạn nhân là bị người thân sát hại, 13 vụ khác do nguyên nhân xã hội

