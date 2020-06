Nhận dạng ban đầu kẻ tưới xăng đốt phòng trọ khiến 3 người chết qua hình ảnh từ camera an ninh

Trong sáng 12/6, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất camera an ninh để xác định xem đây có phải là vụ phóng hỏa giết người như người dân sống xung quanh nghi ngờ hay không.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Qua trích xuất camera an ninh phát hiện một người đàn ông khoảng 50 tuổi chạy xe máy chở hai can xăng đến khu vực phòng trọ trên đường 21E. Sau đó, người này dừng xe, đổ xăng vào phòng trọ châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phòng trọ khiến những người bên trong không kịp trở tay.,



Qua xác minh, nạn nhân trong phòng trọ là chị Đ.T.D. (35 tuổi) và cháu Đ.V.Th. (nam, 13 tuổi), cháu L.V.H. (nam, 12 tuổi). Thười điểm ngọn lửa bùng cháy là lúc chị D. và hai cháu nhỏ đang ngủ.

Hiện Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, truy tìm người đàn ông này.

Người đồ vật trong phòng bị hủy hoại sau đám cháy

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 1h30 ngày 12/6, người dân khu vực đường 21E (phường Bình Trị Dông B, quận Tân Bình) nghe thấy tiếng hô hoán báo cháy. Khi ra ngoài kiểm tra thì phát hiện có khói và lửa ở một phòng trọ trong hẻm. Mọi người đã đến cùng cùng nhau dập lửa và trình báo Công an.

Đội Phòng cháy chữa cháy và Công an quận Bình Tân vào cuộc chữa cháy, khống chế lửa và tìm kiếm nạn nhân. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy lớn khiến 2 Trẻ em và 1 phụ nữ thiệt mạng.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến có người phóng hỏa đốt nhà trọ.

Hình ảnh sau vụ cháy