Vụ sản phụ bị lũ cuốn khi đến bệnh viện sinh con: Đến giờ bố vẫn chưa biết con là trai hay gái

Khoảng 8h ngày 12/10, chị Hoàng Thị Phượng (35 tuổi, ngụ xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình thuê thuyền đưa đến Bệnh viện sinh. Mới đi được một đoạn, nước lũ chảy xiết khiến thuyền bị lật, chị Phượng rơi xuống nước mất tích.

Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm. Đến 13h cùng ngày thì tìm thấy thi thể chị Phượng và đưa về nhà tạo xã Phong Điền.

Trong chiều ngày 12/10, người dân trong xóm đã đến chia buồn với gia đình. Hiện gia đình cũng đang tìm đơn vị có chuyên môn để thực hiện mổ lấy thai nhi ra ngoài để làm thủ tục an táng cho hai mẹ con. Bên trong nhà người thân khóc khản giọng, bên ngoài trời vẫn mua như trút nước khiến ai đến chia buồn cũng phải rơi lệ.

Theo người anh em họ với chồng sản phụ Phượng, thai nhi chưa kịp chào đời là con thứ 3. Đứa lớn học lớp 6, đứa nhỏ đang học lớp 1. "Anh chị đến ngày sắp sinh con vẫn không muốn biết giới tính con vì coi đó là lộc trời cho", một người anh em họ với chồng chị Phượng chua xót nói.

Anh Minh và người thân khóc cạn nước mắt bên thi thể chị Phương và đứa con chưa kịp chào đời

Khoảng cách từ nhà anh Minh đến Quốc lộ 1 chỉ khoảng 500 mét nhưng nước lũ dâng cao, ngập hết đường. Anh Minh đưa vợ đến đoạn đường ngập thì dừng lại. Hai vợ chồng nhờ một người đánh cá gần đó chở qua đoạn ngập.

Lúc này, anh Minh phát hiện ra quên mang theo một số đồ cần thiết nên nhờ người đánh cá đẩy ghe cho vợ ngồi trên qua trước còn mình vòng về nhà lấy đồ. Khi anh Minh vừa quay đi thì nghe tròng trành rồi lật.

Chị Phượng rơi xuống và bị nước cuốn đi. Người đánh cá đẩy ghe mặc áo mưa không thể bơi đến cứu được. Người tài xế đợi ghe qua thấy vật lao ra cứu nhưng do dòng nước chảy xiết nên cũng không thể tìm thấy chị Phượng.

Biết vợ bị lũ cuốn, anh Minh gào khóc thảm thiết, van xin ông trời cho vợ quay về. Nhìn thấy cảnh đó, không ai cầm được nước mắt.

Theo chính quyền địa phương, gia đình anh Minh thuộc diện khó khăn. Chị Phượng làm công nhân may ở công ty đóng trên địa bàn huyện Phong Điền, anh Minh làm thợ hồ. Hai vợ chồng vất vả làm lụng chỉ đủ tiền ăn và nuôi con

Nhìn cảnh hai đứa con thơ gào khóc đòi mẹ mà không ai kìm nổi lòng. Cho đến tối nay, cả căn nhà nhuốm màu tang thương, tiếng khóc xé nát trời mưa lũ.

Đã tìm thấy sản phụ bị nước cuốn trôi ở Huế khi đang trên đường đi sinh