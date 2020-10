Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Bộ đội tăng cường đưa quân, trực thăng và trăm phương tiện đến ứng cứu

Theo báo ANTĐ đưa tin, sáng 14/10, 2 trực thăng của Sư đoàn 372 đã bay từ Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế , tiếp cận nơi xảy ra sạt lở đất để nhanh chóng đưa người bị thương và thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Cũng trong sáng nay, hai chuyến bay đưa đồ cứu trợ vào thủy điện Rào Trăng 3 và lực lượng cứu nạn đẫ tiếp cận hiện trường.

Báo Người lao động đưa tin, vào lúc 10h20 ngày 14/10, một đoàn xe quân sự nối đuôi nhau đã thẳng đương đến khu vực thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4.

Trực thăng được đưa đến hiện trường để thị sát địa hình và thả hàng cứu trợ

Hiện tại lực lượng chức năng đang đứng chốt tại tuyến đường dẫn vào 2 khu vực này. Nhiều phương tiện cơ giới và lực lượng chức năng đã được điều động đến để xử lý các điểm sạt lở trên tuyến đường. Thời tiết hôm nay tại xã Phong Xuân, Thừa Thiên Huế đã thuận lợi hơn, trời ngớt mưa dù nhiều khu vực vẫn bị sạt lở nghiêm trọng.

Hàng chục chiến sĩ của Lữ đoàn công binh 414 được đưa xuống khu vực hiện trường công trình thủy điện Rào Trăng 3

Đến thời điểm hiện tại, công tác tiếp cận và tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại Thủy điện rào Trăng 3 vẫn đang được gấp rút thực hiện. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sẽ quyết tâm đưa được các nạn nhân ra khỏi điểm sạt lở trong hôm nay.

Bộ đội thông tin lắp đặt thiết bị liên lạc với các lực lượng tham gia ứng cứu

Theo thông tin được biết, đến nay vẫn còn 30 người mất tích, chưa liên lạc được, trong đó có 17 công nhân tại tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và 13 người trong đoàn đi cứu hộ cứu nạn

Xe cứu hộ - cứu nạn của Bộ Quốc phòng

Giám đốc Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 Nguyễn Đại Thành cũng cho biết, phía Công ty đã xác nhận có 3 trường hợp công nhân của Nhà máy tử vong trong vụ sạt lở đất đá tại Rào Trăng 3 vào ngày 12/10.

Các chiến sĩ được tăng cường vào hiện trường

Tại xã Phong Xuân, hàng trăm người dân địa phương đang hồi hộp theo dõi, mong ngóng tin tức từ lực lượng cứu hộ, trong đó có nhiều người là người thân của các nạn nhân đang mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3.

Your browser does not support HTML5 video.

Tin tức mới nhất về thủy điện rào Trăng 3

Theo Phương Hoa/SKCĐ