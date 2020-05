Chủ đầu tư nói gì về nguyên nhân vụ tai nạn ở dự án thủy điện Pleikần khiến 6 người thương vong?

Được biết, 3 nạn nhân may mắn sống sót trong vụ tai nạn khi thi công dự án thủy điện Pleikần gồm A Xen (SN 2004), A Thiêng, A Dục (cùng SN 1997) vẫn đang được điều trị tại Khoa ngoại chấn thương, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Kon Tum

Còn một nạn nhân khác là anh A Thiêng kể lại, khi nghe tiếng động lớn rồi rọ sắt rơi xuống, anh cũng ngất luôn không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì thấy đang nằm ở bệnh viện.

3 nạn nhân sống sót đang được điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin mới nhất, sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định được, vụ tai nạn khiến 3 người tử vong và 3 người bị thương. Hiện trường vụ tai nạn là dự án thủy điện Pleikần . Dự án này có tổng mức đầu tư là 576 tỷ đồng, do Công ty CP Tấn Phát làm chủ đầu tư. Dự án nằm trên sông Pô Kô nằm trên địa phận thị trấn Plei Kần, xã Đắk Nông (huyện Ngọc Hồi) và xã Đăk Rơ Nga (huyện Đăk Tô).

Nói về nguyên nhân vụ tai nạn, lãnh đạo Công ty Tấn Phát cho biết, nguyên nhân là do khi thấy 1 công nhân bị ngã, các công nhân còn lại đã níu kéo nhau sau đó ngã cùng.

Còn ông Lê Như Nhất – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum cho biết, qua nắm bắt thông tin một chiều thì các công nhân đang đi trên thân đập tràn xả lũ thì không may một người ngã xuống dưới, những công nhân còn lại ứng cứu thì bị ngã theo.

Hiện vụ tai nạn vẫn đang trong quá trình điều xác minh, làm rõ. Khi nào có kết luận cuối cùng sẽ thông tin đến cơ quan báo chí.

