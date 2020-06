Thầy giáo sinh học “nhờ” nam sinh kéo khóa quần, sờ chỗ nhạy cảm bị tạm giữ hình sự

Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã ra lệnh tạm giữ hình sự thầy giáo sinh học để điều tra về hành vi dâm ô nhiều nam sinh.

Cụ thể, thầy giáo vừa bị Công an huyện Dương Minh Châu ( Tây Ninh ) tạm giữ hình sự là ông N.H.N. (giáo viên dạy môn sinh học của Trường THCS Phước Minh). Ông N. bị điều tra về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, ông N. bị phụ huynhh học sinh tố cáo vì có hành vi dâm ô với một số nam sinh đang học tại trường THCS Phước Minh. Theo đó, ông N. được cho là đã có hành vi như nói đau tay để “nhờ” một số nam sinh kéo khóa quần hộ, yêu cầu nam sinh sờ tay vào chỗ nhạy cảm của mình.

Trường Phước Minh nơi xảy ra sự việc

Sau đó các nam sinh kể cho nhau nghe về sự việc này thì mới vỡ lẽ là đã từng có một số em khác cũng bị thầy yêu cầu làm như vậy. Các em học sinh đã về kể lại sự việc cho cha mẹ.

Nghe được thông tin này, nhiều phụ huynh thể hiện thái độ vô cùng bức xúc. Cuối cùng, các phụ huynh tố giác thầy N. tới cơ quan chức năng.

Liên quan đến sự việc trên, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Dương Minh Châu cho biết, cơ quan đã nhận được báo cáo của trường THCS Phước Minh về sự việc kèm theo bản tường trình của thầy giáo N..

Đại diện Phòng giáo dục và đào tạo huyện Dương Minh Châu cho biết, đã tạm đình chỉ công tác đối với nam giáo viên này kể từ ngày 2/6 để chờ cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Một phụ huynh làm đơn tố cáo

Đồng thời với việc báo cáo lên Sở Giáo dục và đào tạo và UBND huyện, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Dương Minh Châu cũng đã chuyển vụ việc tới Công an xã Phước Minh và công an huyện để xác minh, làm rõ.

Liên quan đến tình trạng dâm ô nam sinh trong khuôn viên trường học, trước đó, cơ quan điều tra Công an Phú Thọ cũng thụ lý một vụ tương tự. Người bị xử lý trong vụ án đó là Đinh Bằng My - hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Bị cáo sau đó bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù vì tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" và 4 năm 6 tháng tù về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Tổng hợp hình phạt mà ông My phải chịu là 8 năm tù. Cựu Hiệu trưởng dâm ô học sinh ở Phú Thọ còn bị cấm hành nghề trong 2 năm.

Theo hồ sơ án, trong thời gian làm hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn, từ cuối năm 2016 đến tháng 12/2018, ông My đã nhiều lần gọi nam sinh các khối 7, 8 và 9 lên phòng riêng.

Bị cáo đã yêu cầu các nam sinh nằm lên giường, cởi quần áo sảm sỡ, xâm hại các em. Sau mỗi lần như vậy, bị cáo thường cho các nạn nhân bánh kẹo hoặc tiền từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng. Trong số đó có 7 nam sinh bị My dâm ô, nạn nhân nhỏ nhất sinh năm 2005.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ