Vụ hai thi thể nam giới úp mặt dưới gầm cầu ở Bình Dương: Đã xác định được nguyên nhân tử vong

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ hai thi thể nam giới úp mặt dưới gầm cầu Tân Hội, thị xã Tân Uyên ( Bình Dương ), theo thông tin từ VTC News, đến chiều ngày 20/10 Công an thị xã Tân Uyên đã xác định được danh tính và nguyên nhân tử vong ban đầu của cả hai người này.

V.V.H. (SN 1987) và V.V.S. (SN 1991, cùng quê Nghệ An), cả hai đang tạm trú ở thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương ). Theo đó, danh tính 2 thanh niên tử vong được xác định là

Thi thể 2 nam thanh niên

Bên cạnh đó, nguyên nhân ban đầu khiến 2 thanh niên tử vong là do chích ma túy quá liều. Cụ thể, cạnh hiện trường lực lượng chức năng phát hiện hai ống kim tiêm và hai ống nước cất đã qua sử dụng, khi kiểm tra thi thể nạn nhân phát hiện vẫn còn dấu vết tiêm chích, theo TTXVN.

thị xã Tân Uyên đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình để tiến hành an táng. Đến thời điểm hiện tại, Công an





Như đã đưa tin, vào khoảng 21h tối 19/10, khi người dân đi ngang qua ống nước dưới chân cầu Tân Hội liền kinh hãi phát hiện 2 thi thể nam thanh niên nằm cạnh nhau nên vội vàng trình báo lên cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc

Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị xã Tân Uyên đã nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành phong tỏa và khám nghiệm tử thi. Qua kiểm tra, trên người cả 2 nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên vẫn chưa xác định được danh tính.

Ghi nhận tại hiện trường, 2 thi thể nằm cạnh nhau và đều trong tư thế úp. Trên đầu 2 người đội mũ bảo hiểm, một thi thể mặc quần ngắn, người còn lại mặc quần dài.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ