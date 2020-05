Hé lộ danh tính thi thể cháy đen sát bờ biển Đà Nẵng được phát hiện vào chiều 25/5

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể một người đàn ông cháy đen sát bờ biển Đà Nẵng, Công an đã xác định được danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Lê Hoàng M. (28 tuổi). Anh M. ngụ tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà nhưng trước khi tử vong ở nhà trọ tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.

Như thông tin đã đưa trước đó, chiều ngày 25/5, đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác nhận, trên địa bàn xảy ra một vụ người đàn ông tự thiêu.

Theo đó, chiều cùng ngày, người dân qua khu vực bãi biển dọc đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) thì bất ngờ phát hiện thi thể người trong tình trạng cháy đen.

Khu vực phát hiện thi thể anh M.

Hiện trường nằm trong khu vực bãi cỏ dại, tách biệt với đường nhựa bởi tường bao dự án. Hiện trường nằm cách đường Võ Nguyên Giáp khoảng 10 mét. Khi cơ quan chức năng đến nơi thì phát hiện thi thể đã cháy đen, bụi cỏ cạnh đó cũng bị cháy xém, nồng nặc mùi xăng.

Còn theo nguồn tin từ gia đình nạn nhân M., chiều ngày 25/5, sau khi nghe thông tin, người nhà đã đến hiện trường xác nhận đó là chiếc xe máy của anh M. gia đình cho biết, anh M. ra khỏi nhà từ ngày 23/5 và có thấy anh M. mang theo một can xăng.

Theo thông tin từ VOV , anh M. đang bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà xử lý về hành vi dùng gạch ném vỡ kính tủ tiệm vàng. Trước đó, anh M. cũng từng có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

