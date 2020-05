Thông tin mới nhất vụ thi thể nam công nhân để trong cốp xe ở Đà Nẵng

Gia đình anh Hoàng Trọng Dũng (SN 1981, trú đường Nguyễn Nhữ Hải, phường Thuỷ Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) – công nhân điện dân dụng làm việc cho công ty cổ phần cơ điện Mecoco tại dự án tổ hợp căn hộ khách sạn Condo 2 Đà Nẵng tử vong ở công trường cho biết, hiện gia đình vẫn đang đợi kết luận điều tra cuối cùng của Công an. gia đình cũng đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

Sự ra đi của anh Dũng không chỉ tạo ra nỗi đau cho gia đình mà còn khiến bà con hàng xóm vô cùng đau xót. Vì thế, khi gia đình tổ chức tang lễ, bà con lối xóm đến phụ giúp, chia buồn rất đông.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho anh Dũng

Anh Ngô Hữu Quân (ảnh rể nạn nhân) cho biết: Dũng vốn là người hiện lành, chịu khó và hết mực yêu thương vợ con. Dũng ra đi đột ngột để lại vợ và hai con nhỏ (4 tuổi và 2 tuổi). Vợ Dũng là Trần Thị Thủy làm tạp vụ ở một khách sạn trong TP Huế với mức thu nhập chỉ 3 triệu đồng.

Cũng theo anh Quân, gia đình vô cùng bức xúc khi thi thể em được đưa về nhà trong cốp xe ô tô 5 chỗ. “Thi thể mà họ bỏ trong ô tô đưa về như thế là không được. Việc bàn giao thi thể cho người nhà thì phải bằng xe y tế hoặc 1 chuyến xe đàng hoàng nhưng họ lại hành xử như vậy", anh Quân nói.

Ngoài ra, người nhà nạn nhân Dũng cũng cho biết, trong đêm ngày 24/5, sau khi thi thể được đưa về nhà thì có một người xưng là nhân viên Công ty Cổ phần Cơ điện Mecoco đã tìm đến gia đình. Người này nói là Chỉ huy công trình và cho biết, dù là ngày chủ nhật nhưng do anh Dũng là công nhân theo dạng khoán nên làm thêm giờ trong ngày nghỉ. Trong khi làm việc, anh Dũng không may xảy ra tai nạn dẫn tới tử vong. Do hoảng loạn nên anh em đồng nghiệp đã quyết định tìm xe chở thi thể anh Dũng về bàn giao cho gia đình.

Người này còn nói với gia đình rằng, phía công ty sẽ hỗ trợ gia đình tổng cộng 200 triệu đồng. Trong đó bao gồm 100 triệu đồng tiền bảo hiểm và 100 triệu đồng công ty huy động anh em đóng góp.

Tuy nhiên, khi hỏi về hợp đồng lao động với anh Dũng thì người này cho rằng, không nắm rõ, sẽ về công ty kiểm tra lại.

Trước sự việc trên, gia đình nạn nhân Dũng quyết định không nhận số tiền hỗ trợ 200 triệu đồng như người trên nói.

Liên quan đến sự việc trên, sáng ngày 26/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã thông tin bước đầu về vụ việc. Theo đó, kết luận bước đầu cho thấy, nạn nhân tử vong do đa chấn thương: vỡ sọ, gãy xương sườn, gãy xương cột sống, gãy tứ chi, gãy khớp háng.

Trước đó, tối ngày 25/5, thượng tá Kiều Văn Vương – Phó trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, cơ quan điều tra đã làm việc với tài xế chở thi thể nam công nhân và được biết, người này chở với giá 1,5 triệu đồng.

“Không có chuyện bỏ thi thể sau cốp xe. Họ để nạn nhân trên băng ca vải rồi gập hết dàn ghế xe ô tô và để dọc nạn nhân chở ra nhà”, Thượng tá Vương nói.

Thượng tá Vương còn cho biết thêm, tài xế và các công nhân làm cùng nạn nhân là anh D. có quen biết nhau. Thời điểm xảy ra vụ việc của anh Dũng, chủ đầu tư không báo Công an. Khoảng 21h ngày 24/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn mới nhận được thông tin từ Công an TP Huế.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Công an tỉnh Thừa – Thiên Huế điều tra, làm rõ về cái chết của anh Dũng.

