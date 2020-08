Mẹ Đào Chile hoảng hồn nhớ lại giây phút bị 2 đàn em của 'dân anh chị' đánh gục tại nhà

Tối 5/8, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Phú (hay còn gọi Phú Lê , 40 tuổi, quê Yên Bái) và Lã Thúy Kiều (vợ Phú Lê) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Vợ chồng Phú Lê bị bắt.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định có liên quan đến 'hot girl xăm trổ' Đào Chile trình báo việc một nhóm xã hội đen đến nhà hành dụng mẹ là bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi) và dì là Nguyễn Thị Bé (67 tuổi) bị thương nặng tới mức nhập viện. Được biết, Đào Chile có tên thật là Trần Thị Đào, 30 tuổi, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Đào Chile từng chụp hình thân thiết với Phú Lê.



Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Pháp luật & Bạn đọc chiều 7/8, bà Nguyễn Thị Nga (mẹ Đào Chile) mỗi lần nhớ lại vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. Theo bà Nga, vào trưa 2/8 có 2 thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng và đội mũ bảo hiểm đi vào nhà hỏi mua chó.

Hình ảnh được camera ghi lại.

Lúc này 2 đối tượng gặp bà Bé và hỏi: "Đây có phải là nhà Đào không?". Lúc bà Bé vừa nói "Đúng" thì bất ngờ bị một thanh niên cầm tuýp sắt vụt liên tiếp vào người. Một thanh niên khác đi vào trong nhà gặp bà Nga cũng hỏi tương tự rồi cầm gậy sắt vụt liên tiếp vào cẳng chân, mắt cá chân. Đến khi bà gục xuống, đối tượng này vẫn vụt thêm 1 phát từ vai xuống đến chân.

Thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có bà Nga và bà Bé ở nhà nên không kịp hô hoán hàng xóm. Vụ việc xảy ra ở góc khuất nên camera cũng không ghi lại được. Bà Nga cho biết: "Lúc bị đánh xong, tôi sợ không dám gọi điện trực tiếp cho con mà phải gọi điện cho bạn nó nhờ báo tin. Tôi sợ gọi trực tiếp con sốc, đi đường không giữ được bình tĩnh lại gặp nguy hiểm".

Bà Nga bị đánh nhập viện.

Bà Nga cho biết thêm, bà chỉ có Đào là người con duy nhất, thường xuyên làm ăn ở Hà Nội nhiều năm nay và rất ít khi ở nhà.

