Danh tính tài xế xe Innova đâm chết 3 người phụ nữ trên Quốc lộ 2 lúc rạng sáng

Liên quan đến vụ 3 phụ nữ bị xe Innova tông tử vong trên Quốc lộ 2, chiều 15/9, ông Lưu Quang Huy - Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh (Phú Thọ) thông tin: Theo báo cáo của Công an huyện, nam tài xế điều khiển xe Innova đã ra trình diện. Công an huyện đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với người này.

Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh Phú Thọ, danh tính tài xế điều khiển xe Innova gây tai nạn là Đào Hà Việt (SN 1988, trú tại khu 6, xã Phú Nham, Phù Ninh, Phú Thọ).

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn được xác định là: Chị Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1995, trú tại Khe Dài, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai); Chị Lò Thị Hồng (sinh năm 1991, trú tại Thôn Vai, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai); Chị Đặng Thị Nho (sinh năm 1994, trú tại Xóm 1, thôn Lâm, xã Vô Điểm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều bộ phận của xe bị văng tung toét khắp mặt đường. Thi thể các nạn nhân nằm cách nhau không xa.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô Innova bỏ chạy và để lại xe ở khu Đường Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh).

Một cán bộ huyện Phù Ninh cho biết, đến 9h sáng nay, công tác khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân đã hoàn thành. Cũng theo vị cán bộ này, nam tài xế do quá hoảng loạn nên đã lái xe lên phía trước một đoạn rồi đến Công an đầu thú.

Cụ thể, khoảng 17h ngày 14/09, trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (đoạn qua thôn Nội, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang), tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát kinh tế và 3 chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh yêu cầu dừng xe ô tô Ford Transit loại 16 chỗ BKS 29B - 501.64 để kiểm tra.

Nghe thấy hiệu lệnh dừng phương tiện thì lái xe ô tô giảm tốc và dánh vào lề đường. Ô tô vừa đỗ lại thì bất ngờ tăng tốc, lao thẳng vào 3 chiến sĩ đứng phía trước.

Lúc này, chiến sĩ Công an nghĩa vụ Nguyễn Văn Mạnh (SN 1997, công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động) bị ô tô đâm trúng. Lái xe tiếp tục điều khiển xe ô tô chạy về phía TP Bắc Giang khi chiến sĩ Mạnh vẫn đang trên nắp capo. Xe chạy đến xã Song Khê (TP Bắc Giang), Dũng đã lái xe hất văng chiến sĩ Mạnh xuống đường. Tài xế tiếp tục lái xe về phía TP Bắc Giang rồi dừng lại cùng phụ xe bỏ trốn.

Cơ quan Công an nhanh chóng tổ chức lực lượng truy tìm và bắt giữ được phụ xe. Đến chiều cùng ngày tài xế lái xe ra Công an đầu thú.

Danh tính hai kẻ trên xe ô tô gây tai nạn là: Tài xế Trần Văn Dũng (SN 1989, trú tại thôn Cà Phê, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội hiện đang ở tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Phụ xe là Dương Đức Tuyển (SN 1994, quê thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang hiện đang ở tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).