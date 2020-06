Chủ mưu vụ giết người, đổ bê tông giấu xác: “Mong cô Thanh chấp nhận, Thành đã chết

Tại phiên xử, bị cáo Hà đồng ý phần nhận định của luật sư. Bị cáo cho rằng, dù không giết Linh nhưng bản thân cảm thấy có một phần trách nhiệm trong cái chết của Linh. Bị cáo chấp thuận yêu cầu bồi thường từ phía HĐXX.

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà

Đối với những gì bà Nguyễn Thị Kim Thanh (SN 1971, mẹ nạn nhân Thành) nói trong phiên xử buổi sáng, bị cáo Hà cho rằng, cô Thanh chưa chấp nhận được việc con trai đã chết. Bị cáo khẳng định mình đã siết cổ, chích điện khiến anh Thành tử vong. Bị cáo rất cảm kích cô Thanh vì không yêu cầu xử lý hình sự mình nhưng mong cô Thanh chấp nhận, Thành đã chết.

Đại diện VKS đưa ra quan điểm, 2 bị cáo Huyên và Hoa không thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo khác khai quanh co, không thành khẩn. Bị cáo Hà, Hoa, Huyên, Thảo đều có xin khắc phục, bồi thường cho gia đình bị hại. Một số bị cáo có người thân có công với cách mạng.

Từ những phân tích trên, VKSND đề nghị tuyên phạt bị cáo Hà mức án cao nhất là tử hình.

Tình tiết vụ giết người, đổ bê tông giấu xác