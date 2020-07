Thông tin sốc về vụ lật xe 15 người chết ở Quảng Bình: Nạn nhân tử vong có cả lãnh đạo, cán bộ tỉnh

Liên quan đến vụ lật xe khách khiến 15 người chết, 21 người bị thương ở xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình , ngày 27/7, Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án tai nạn.

Cơ quan điều tra xác định, đây là vụ tai nạn có dấu hiệu tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Công an vẫn đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để khởi tố bị can.

Hiện trường vụ tai nạn

Trong đó có, ông Nguyễn Thanh Long – Phó chi Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình; ông Đoàn Trung Thành – Phó giám đốc Quỹ đất, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Thái Hồng Ngọc - Phó giám đốc Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Quảng Bình; ông Phạm Hồng Hải - Phó ban dự án nông nghiệp tỉnh Quảng Bình.

Cơ quan chức năng cũng ghi nhận có một số nạn nhân khác bị thương là hiệu trưởng, cán bộ phòng Quảng lý chất lượng công trình Giao thông Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cùng nhiều giáo viên, công chức trên địa bàn tỉnh.

Danh sách 15 người tử nạn trên chuyến xe định mệnh sáng ngày 26/7:

1. Đỗ Tiến Hòa (48 tuổi, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới).

2. Nguyễn Thanh Long (47 tuổi, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới) - Phó Chi cục phòng chống lụt bão thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình.

3. Đoàn Trung Thành (47 tuổi, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) - Phó giám đốc Qũy đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Bình.

4. Thái Hồng Ngọc (47 tuổi, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) - Phó giám đốc Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Quảng Bình.

5. Phạm Hồng Hải (49 tuổi, phường Nam Lý, TP Đồng Hới) - Phó Ban dự án nông nghiệp tỉnh Quảng Bình.

6. Nguyễn Lệ Hà (47 tuổi, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới).

7. Trần Xuân Núi (47 tuổi, quê xã Đức Ninh, TP Đồng Hới).

8. Nguyễn Thanh Hòa (47 tuổi, phường Nam Lý, TP Đồng Hới).

9. Trần Thị Phương (47 tuổi, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới) - cán bộ Bưu điện tỉnh Quảng Bình.

10. Phạm Thị Hồng Thắm (47 tuổi, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới).

11. Lê Thị Liên (47 tuổi, quê phường Nam Lý, TP Đồng Hới) hiện trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

12. Lê Thị Tuyết Lệ (47 tuổi, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới).

13. Phạm Ánh Dương (47 tuổi, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới).

14. Đặng Thị Mỹ Hương (47 tuổi, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới).

15. Đoàn Thị Hải Yến (47 tuổi, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới).

Những người may mắn sống sót

Nói về công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn , trung tá Nguyễn Hoàng Minh – Trưởng Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho hay: Kết quả giám định cho thấy tài xế Hoàng Trung Toán (27 tuổi, ngụ phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) là người điều khiển xe gây tai nạn. Thời điểm đó, tài xế này có độ cồn trong máu.

Ông Phạm Quang Hải – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cho biết, chiếc xe gây tai nạn thuộc sở hữu của ông Toán nhưng lại đưa vào sử dụng cho Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài.

Sau khi sự việc xảy ra, công ty đã cung cấp thông tin là tài xế Toàn có bằng E nhưng kiểm tra trên hệ thống thì tài xế này mới có bằng B2. Với bằng B2 thì tài xế Toán không được phép điều khiển xe 45 chỗ.

Phía Sở GT&VT cũng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn không có sóng vệ tinh, không kiểm tra được cơ sở dữ liệu điều hành trên hệ thống nhưng căn cứ vào dữ liệu trước đó, xe chạy khoảng 27 – 36 km/h. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định là do mất thắng.

Video hiện trường vụ lật xe du lịch ở Quảng Bình. Nguồn: Tuổi trẻ