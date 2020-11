Cách ly toàn bộ 1 khoa của BVĐK tỉnh Quảng Ninh vì tiếp xúc với ca nghi nhiễm COVID-19 từ Nga về

Tất cả các nhân viên của khoa có tiếp xúc với ca nghi mắc COVID-19 là một người nhập cảnh từ Nga về hôm 31/10. Người này được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bệnh viện số 2 của tỉnh Quảng Ninh và được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên, do bị bệnh viêm phổi nặng nên người này được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để điều trị tiếp tại khoa Hồi sức cấp cứu. Sau lần xét nghiệm thứ 3 ngày 5/11, bệnh nhân có biểu hiện nghi mắc COVID-19 nên đã được điều chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 - Hà Nội để tiếp tục điều trị. Do đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thực hiện cách ly y tế toàn bộ khoa này.



Kết quả xét nghiệm của toàn bộ nhân y tế của khoa ban đầu cho thấy đều âm tính với virus SAS-CoV-2. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch, việc cách ly, giám sát Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh được duy trì đủ 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.



