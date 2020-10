Thông tin về danh tính 19 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc giữa xe tải và xe khách tại Tiền Giang

Cụ thể, dưới đây là danh sách của 19 nạn nhân trong vụ va chạm giữa xe khách và xe máy chạy cùng chiều tại Tiền Giang:

Người thiệt mạng duy nhất trong vụ tai nạn này là bà Trần Thị Loan (SN 1967; ngụ ấp Vĩnh Hậu A, xã Hòa Bình, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Xe khách bị biến dạng sau cú va chạm mạnh

18 người bị thương bao gồm:

1/ Trần Ngọc Trâm (SN 1988; ngụ phường 7, TP Bạc Liêu)

2/ Trần Minh Hiếu (SN 1954; ngụ phường 7, TP Bạc Liêu)

3/ Võ Thu Bắc (SN 1967; ngụ phường 7, TP Bạc Liêu)

4/ Trần Gia Khôi (SN 2017; ngụ phường 7, TP Bạc Liêu)

5/ Trương Thị Phương Linh (SN 1968; ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM)

6/ Đặng Thị Tuyết Nghi (SN 1998; ngụ phường 1, TP Bạc Liêu)

7/ Tạ Triệu Vĩ (SN 1996; ngụ phường 1, TP Bạc Liêu)

8/ Huỳnh Ngọc Như (SN 1996; ngụ xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu)

9/ Trần Thị Kim Sành (SN 1968; ngụ xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu)

10/ Nguyễn Thị Thu (SN 1969; ngụ phường 5, TP Bạc Liêu)

11/ Nguyễn Thị Hường (SN 1957; ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM)

12/ Quách Mai Loan (SN 1963; ngụ quận Bình Tân, TP HCM)

13/ Lê Quốc Nhang (SN 1971; ngụ phường 5, TP Bạc Liêu)

14/ Trần Thị Lý (SN 1970; ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu)

15/ Đặng Thị Yến SN 1996, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu)

16/ Nguyễn Quang Minh (phụ xế xe tải, SN 1984; ngụ xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng)

17/ Trần Thành Nhân (lái xe tải, SN 1991; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang)

18/ Huỳnh Văn Lón (lái xe khách, SN 1981; ngụ phường 5, TP Bạc Liêu)

Chiếc xe bị lật trên đường khiến nhiều người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h5 phút ngày 7/10 trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Cư, Cái Bè, Tiền Giang. Một xe khách do tài xế Huỳnh Văn Lón (39 tuổi, trú tại tỉnh Bạc Liêu) điều khiển, chở theo 23 hành khách theo hướng đi từ Trung Lương đến Mỹ Thuận.

Đến đoạn xã An Cư thì xe khách do tránh xe máy đi cùng chiều nên đã bất ngờ đánh tay lái tông thẳng vào dải phân cách ở giữa đường khiến xe bị lật. Cùng lúc đó một xe ô tô tải do tài xế Trần Thành Nhân (29 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) cầm lái chạy từ hướng ngược lại đã tông vào xe khách.

Cú va chạm mạnh khiến một người tử vong tại chỗ

Cú va chạm mạnh khiến một người tử vong tại chỗ, 19 người khác bị thương. Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe đều biến dạng, hư hỏng nặng. Tổng tài sản thiệt hại của hai xe lên đến 250 triệu đồng. Ngay sau đó, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu và phân luồng, điều tiết giao thông.

Đến 8h sáng nay, 2 chiếc xe đã được đưa về Công an huyện Cái bè. Cục CSGT cũng yêu cầu Phòng CSGT Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Cái Bè kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với 2 tài xế.

Clip vụ tai tạn ở Tiền Giang

Theo Phương Hoa/SKCĐ