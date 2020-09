Khu nghỉ dưỡng SOL by Melía Phú Quốc ở đâu và chất lượng dịch vụ như thế nào?

Thông tin Khu nghỉ dưỡng SOL by Melía Phú Quốc

Sol Beach House Phú Quốc là khu nghỉ dưỡng trực thuộc Melía Hotels International. Đây là một tập đoàn quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới có trụ sở tại Tây Ban Nha. Khu nghỉ dưỡng sinh đẹp này tọa lạc dọc theo bãi Trường, Phú Quốc (Kiên Giang, Việt Nam) mang nét đẹp của một khu vườn nhiệt đới, chỉ cách trung tâm thị trấn Dương Đông khoảng 8 phút đi xe ô tô.

Khuôn viên sang cảnh của resort 5 sao Sol Beach House Phú Quốc

Khu nghỉ dưỡng Sol Beach House Phú Quốc có tổng cộng là 284 phòng nghỉ được thiết kế thông minh, thoáng mát và gần gũi với thiên nhiên. Tất cả các phòng này đều có view nhìn ra biển, có một khu vườn nhiệt đới xanh mướt, ban công riêng. Hầu hết các đồ nội thất ở đây đều được làm từ các nguyên liệu như gỗ, mây, tre,.. với gam màu chủ đạo là trắng và xanh ngọc bích. Vẻ đẹp của Sol Beach House Phú Quốc là sự pha trộn giữa phong cách vintage với sự trẻ trung, hiện đại, mang đậm hơi thở miền biển nhiệt đới.

Một góc của Sol Beach House Phú Quốc

Ngoài việc tới đây du lịch tham quan nghỉ dưỡng, du khách còn được tham tham gia vào các hoạt động giải trí thú vị khác như: hồ bơi view hướng ra biển cực lãng mạn, phòng tập gym hiện đại đa chức năng, khu vực tập yoga và thái cực quyền, thư thái trên những chiếc giường Bali hay chiếc võng đầy màu sắc trên bãi biển, tham gia những cuộc chill trên biển theo kiểu Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham gia vào nhiều hoạt động ngoài trời khác như lướt ván, lặn biển ngắm san hô, tham gia vào các chương trình âm nhạc và DJ sôi động,...

Sol Beach House Phú Quốc có đội ngũ nhân viên nhiệt tình chu đáo

Sol Beach House Phú Quốc cũng tự hào sở hữu đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một kì nghỉ tuyệt vời nhất.

Các chính sách của SOL by Meliá Phú Quốc

Thời gian nhận/trả phòng

SOL by Meliá Phú Quốc thường có thời gian nhận phòng từ 15h và trả phòng vào lúc 12h.

Cách thứ di chuyển

Để di chuyển đến SOL by Meliá Phú Quốc bằng máy bay, bạn có thể lựa chọn đường bay của 3 hãng hàng không lớn đó là Vietnam Airlines, Jetstar và VietJetAir. Thời gian bay từ Hà Nội sẽ mất thời gian khoảng 2 tiếng 10 phút, từ thành phố Hồ Chí Minh mất khoảng 60 phút và từ Cần Thơ mất 65 phút. Sau khi xuống sân bay, bạn có thể đi taxi để đến Sol Beach House Resort Phu Quoc, thời gian di chuyển là 10 phút.

Hướng dẫn nhận phòng

Khách hàng sẽ phải xuất trình giấy tờ tùy thân để nhân viên hoàn tất thủ tục nhận phòng. Bạn cũng sẽ phải đặt trước một khoản tiền cọc là 1 triệu đồng/đêm tại thời điểm nhận phòng (có thể sử dụng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng).

Các hoạt động giải trí

Sol Beach House Resort Phu Quoc có vô số những hoạt động vui chơi thú vị cho bạn lựa chọn. Đã đến đây chơi là không lo chán đâu nhé. Từ khu nghỉ dưỡng này bạn có thể di chuyển đến Vinpearland/Safari bằng xe bus miễn phí của Vinpearl theo lịch trình hoặc di chuyển bằng taxi với thời gian khoảng 50 phút. Đây là địa điểm cực sang chảnh với view đẹp 360 độ, giúp các thanh niên có thể có được một bộ ảnh cực để đời.

Địa điểm thích hợp để nghỉ ngơi thư giãn

Ngoài ra tại đây còn có những quần đảo nhỏ với hệ sinh thái biển đa dạng, là địa điểm lý tưởng để du khách có thể đến đây khám phá đại dương với hàng loạt những hoạt động thú vị như: chơi kéo dù, phao chuối, lặn ngắm san hô, đi bộ dưới đáy biển, kayak. Các loại san hô tại đây vô cùng đa dạng và phong phú, được xếp vào bậc nhất tại Việt Nam.

Checkin cực sang cảnh tại hồ bơi trong khuôn viên resort

Giá dịch vụ tại SOL Beach House Phú Quốc

Dịch vụ phòng ngủ

Sol Beach House Phú Quốc được chia thành 5 loại phòng với mức giá là khoảng 2.050.000 VNĐ/đêm/phòng (bao gồm bữa sáng buffet miễn phí). Và có phụ thu thêm trong 2 trường hợp:

Trẻ em từ 4 – 11 tuổi: Phụ thu ăn sáng 220.000 VNĐ/Trẻ/Đêm, ngủ chung giường với bố mẹ. Phí kê giường phụ 1.100.000VNĐ/Trẻ/Đêm.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên được xem như người lớn: Phụ thu 1.320.000VNĐ/Khách/Đêm bao gồm ăn sáng và giường phụ.

View phòng ngủ đẹp hết ý

Hệ thống 5 loại phòng nghỉ tại Sol Beach House Phú Quốc bao gồm:

Phòng Beach House: phòng có diện ích 27m2, view đẹp hướng biển, phù hợp với những cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật hay những vị khách đi du lịch một mình.

Phòng Big Beach House: phòng có diện tích 39m2, phòng phù hợp với gia đình có 1 bé nhỏ hay những du khách muốn có không gian phòng lớn.

Phòng Xtra Beach House: phòng nằm trong tòa nhà chỉ dành cho người lớn, với tầm nhìn ra hồ bơi tuyệt diệu hay khu vườn xinh xắn. Phòng được bố trí giường size lớn và nhiều dịch vụ thú vị khác.

Phòng Xtra Beach House Junior Suite: căn phòng với tầm nhìn hướng đại dương thơ mộng, có ban công rộng cùng ghế bành để tắm nắng.

Phòng Xtra Beach House suite room: phòng hướng biển hoặc vườn, phòng ốc rộng rãi với các họa tiết tươi trẻ, có phòng ngủ lớn và phòng khách riêng biệt.

Dịch vụ ăn uống

Nhà hàng tại Sol Beach House Phú Quốc

Sol Beach House Phú Quốc nổi tiếng là nơi có những bữa ăn sáng miễn phí theo phong cách Địa Trung Hải. Đến đây du khách sẽ được thưởng thức những món ăn thú vị tại nhà hàng Kitchen, nhà hàng Ola Beach Club với không gian tự nhiên và sống động. Những món đặc sản tươi ngon của địa phương cùng các nguyên liệu nhập khẩu được các đầu bếp chuyên nghiệp chế biến.

Trên bãi biển có một nhà hàng Shack, đây là nơi cung cấp các loại đồ ăn nhẹ, các món điểm tâm, bánh mì sandwich, món cuốn, mỳ Ý, Pizzza, phở và những món ăn tráng miệng thơm ngon khác.

Đồ ăn sáng miễn phí theo phong cách Địa Trung Hải được Resort cung cấp

Chất lượng phục vụ

Tại Sol Beach House Phú Quốc, chất lượng dịch vụ được nhiều người đánh giá cao, mỗi một nhân viên tại đây đều cần phải có đủ các yếu tố như sự chuyên nghiệp, nhiệt tình và thân thiện. Rất nhiều du khách đến đây đã cho đánh giá tốt về chất lượng dịch vụ tại Sol Beach House Phú Quốc trên các trang đặt phòng trực tuyến.

Đánh giá của khách hàng trên trang bestprice.vn về dịch vụ của SOL by Melía Phú Quốc

Lùm xùm vụ ca sĩ Thái Trinh bị ngộ độc, nghi do sử dụng đồ ăn tại Sol Beach House Phú Quốc

Hôm qua 24/9/2020, trên trang cá nhân của ca sĩ Thái Trinh có đăng tải một bài viết liên quan đến vụ cô bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn buffet sáng tại 1 resort 5 sao tại Phú Quốc. Không chỉ Thái Trinh, ca sĩ Ái Phương đi cùng cô cũng có triệu chứng ngộ độc tương tự.





Bài đăng của Thái Trinh trên trang cá nhân được CĐM chụp lại

"Nằm 6 tiếng trong bệnh viện, truyền và tiêm đủ thứ, nôn liên tục đến khi không còn gì trong người vẫn nôn, mình vẫn không hết đau. Bác sĩ bắt nhập viện vì có dấu hiệu nhiễm trùng tiêu hóa. Người ngộ độc nhẹ cố gồng chăm người ngộ độc nặng. Chị Ái Phương về TP.HCM cũng cập nhật tình hình bị tình trạng y hệt, may là chị ấy bị nhẹ hơn chút", Thái Trinh chia sẻ trên mạng xã hội

Trả lời phóng viên báo điện tử Zingnews, Thái Trinh cho biết cô và 3 người bạn cùng đi du lịch tại Phú Quốc. Cả nhóm nghỉ ngơi tại 1 resort 5 sao trong 3 ngày 2 đêm. Ngày đầu tiên họ đến checkin phòng vào buổi chiều nên không ăn sáng ở resort mà dùng bữa trưa và tối ở nhà hàng bên ngoài và không thấy có vấn đề gì.





Thái Trinh nhập viện vì bị ngộ độc

Sang ngày thứ 2, cả 4 cô gái đều đi ăn sáng buffet tại resort vào lúc 10h. Nữ ca sĩ cho biết, cô và Ái Phương chọn vài món ăn giống nhau. Cả nhóm không ăn gì khác ngoài ăn sáng ở resort. Và chỉ 10 phút sau, tất cả đều bị đau bụng. Hiện tại Thái Trinh đã về tới TP.HCM nhưng vẫn còn dấu hiệu đau bụng. Nữ ca sĩ cảm thấy mệt mỏi và vẫn phải uống thuốc do bác sĩ ở Phú Quốc kê đơn.





Nữ ca sĩ chia sẻ thêm trong phần bình luận

Trong bài viết đăng tải trên mạng xã hội của Thái Trinh được cộng đồng mạng nhanh tay chụp được, cô cũng ẩn ý cho biết tên của resort 5 sao trong vụ lùm xùm này là Sol Beach House Phú Quốc, đồng thời địa điểm check-in bữa sáng của 4 cô gái cũng có view đằng sau rất giống với khung cảnh phòng ăn của khách sạn này.

Bức ảnh checkin bữa ăn sáng tại resort của 4 cô gái

Tuy nhiên thực hư vụ việc vẫn chưa được làm rõ, vì vậy chúng ta vẫn chưa thể đưa ra một lời kết luận nào. Bởi trên các trang reviews du lịch, Sol Beach House Phú Quốc vẫn chưa từng nhận được những phản hồi tiêu cực về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện cộng đồng mạng vẫn đang chờ thông tin chính thức tiếp theo đến từ cả 2 phía.

Bở qua những lùm xùm này thì SOL by Melía Phú Quốc thực sự là một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng đẹp và rất "đáng đồng tiền bát gạo". Nếu muốn biết SOL by Melía Phú Quốc chất lượng ra sao, khung cảnh thế nào thì bạn hãy đến và trải nghiệm nhé!

SOL by Melía Phú Quốc

