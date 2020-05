Thót tim bé gái bị treo lơ lửng trên thang máy vì bất cẩn của người lớn

Nhiều người không khỏi hoảng hốt khi chứng kiến bé gái bị treo lơ lửng trên thang máy do vướng dây an toàn của người lớn.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc không khỏi thót tim khi đoạn video ghi hình một bé gái bị treo lơ lửng trên thang máy vì bất cẩn của người lớn. Vụ việc được cho là xảy ra tại khu chung cư thuộc TP Daye, tỉnh Hồ Bắc vào sáng 28/5 vừa qua. Theo đoạn clip, có 3 đứa trẻ cùng đi cùng một người phụ nữ trong thang máy, cả 3 đều được buộc dây vào cổ tay. Hiện chưa rõ người phụ nữ đi cùng là người mẹ hay là bảo mẫu của các em.

Trong video, một bé gái khoảng 2 tuổi đang đứng trong thang máy, còn người phụ nữ đi cùng đang đứng bên ngoài. Lúc này cánh cửa thang máy bất ngờ đóng lại, và thang máy di chuyển xuống dưới. Đứa trẻ vẫn bị mắt kẹt bên trong, với chiếc dây nối ở cổ tay, đã bị treo lơ lửng trên không trung trong vài phút.

Rất may chuyển động bất thường này đã khích hoạt hệ thống khẩn cấp của thang máy, khiến nó không đi tiếp mà tự động trở lại tầng cũ, giúp bé gái lấy lại thăng bằng. Ngay sau đó, đội bảo trì của tòa nhà nhận được tin cấp báo đã giải thoát bé gái khỏi thang máy. Rất may cô bé không bị thương ở đâu, tinh thần đôi chút hoảng loạn.

Được biết, loại vòng tay an toàn gắn vào lưng, cánh tay hay cổ tay Trẻ em rất thịnh hàng tại Trung Quốc, được nhiều cha mẹ tin dùng để bảo vệ con cái, nhằm tránh việc bắt cóc hoặc đi lạc. Loại vòng tay này có giá khoảng 30 NDT (khoảng 100.000 VNĐ).

Trước đó một bé trai tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng suýt bị thắt cổ vì mắc kẹt trong thang máy. Một bé trai 5 tuổi cùng 2 người chị em cùng bước vào thang máy để di chuyển, thì bất ngờ cậu bé bị vướng vào cuộn dây ở trong thang máy. Khi cánh cửa khép lại, một nửa sợi dây vẫn còn ở bên ngoài. Sau đó, thang máy di chuyển, sợi dây bị kéo căng, và bằng cách nào đó nó đã quấn quanh cổ cậu bé khiến em bị lơ lửng trên cao.

Rất may người chị đi cùng đã nhanh trí bấm nút khẩn cấp để dừng thang máy, sau đó gỡ sợi dây ra khỏi cổ em trai. Do kịp thời ứng cứu, cậu bé không bị thương sau vụ việc.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ