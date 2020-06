Your browser does not support HTML5 video.

Thót tim bồn nước để trên nóc nhà suýt rơi trúng đầu bé trai 11:41 15/06/2020 Rất may mắn cho cậu bé là không có vết thương nào. Nhưng sau khi bồn nước rơi xuống ngôi nhà đã hư hỏng nặng.