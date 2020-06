Your browser does not support HTML5 video.

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông leo lên cột điện cao thế rồi nhảy xuống tự tử 10:30 06/06/2020 Được biết sự việc xảy ra ở ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Theo một số người dân ở gần hiện trường cho biết, người đàn ông này nghi đã sử dụng chất kích thích, rồi leo lên trụ điện cao thế nhảy xuống và tử vong ngay tại chỗ