Thót tim máng trượt nước bằng kính ở Trung Quốc, men dọc sườn núi lao như tàu siêu tốc

Nhắc đến Trung Quốc là nhiều người nghĩ ngay tới quốc gia sở hữu những công trình kiến trúc độc lạ bậc nhất thế giới với các kỉ lục "vô tiền khoáng hậu". Dù vậy, không phải công trình nào cũng khiến du khách cảm thấy háo hức, khi một số địa điểm quá tập trung vào cái "nhất" mà quên đi tính an toàn.

Your browser does not support HTML5 video.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok vừa xuất hiện một đoạn clip trải nghiệm máng trượt nước bằng kính ở Trung Quốc thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Được biết, máng trượt nước này đã được khai trương từ tháng 8/2017, nằm ở ngọn núi Lao Quân, huyện Loan Xuyên, Hà Nam, Trung Quốc. Đến đây, du khách sẽ được vừa được ngắm quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ, vừa được trải nghiệm tốc độ chẳng kém gì tàu lượn siêu tốc trên những chiếc phao lao qua máng trượt bằng kính.





Máng trượt nước này có chiều dài khoảng hơn 1.200m, được làm bằng khung thép và kính chịp lực trong suốt. Ngồi trên chiếc phao bơi, du khách sẽ được trượt men theo con đường quanh co dọc vách núi Lao Quân ở độ cao 66m. Du khách sẽ băng qua những tán cây xum xuê, rậm rạp, vách núi sừng sững và một vườn hoa rực rỡ sắc màu dưới nắng vàng.

Your browser does not support HTML5 video.

Tuy nhiên, không ít người xem cảm thấy "thót tim" khi xem đoạn clip trải nghiệm. Theo clip, chiếc phao lao đi với tốc độ rất nhanh trên máng trượt nước, trong khi hàng rào hai bên lại quá thấp. Theo quán tính và sức nước, nhiều người lo ngại chiếc phao sẽ "bay" ra ngoài máng trượt, gây nguy hiểm cho tính mạng người chơi. Không chỉ vậy, sức chịu lực của lớp kính cũng khiến nhiều người lo lắng.

Đoạn clip trải nghiệm tại đây tuy chỉ mới đăng tải cách đây chưa đầy 1 tuần nhưng đã video đã thu về hơn 10 triệu lượt xem, 470k likes, hơn 5000 bình luận của cư dân mạng. Không thể phủ nhận sức hút của máng trượt nước bằng kính này, tuy nhiên vấn đề an toàn cho khách du lịch vẫn khiến nhiều người lo ngại, chùn chân.

Theo Linh Chi/SKCĐ