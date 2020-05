Thót tim ông bố đẩy xích đu cho con chơi ở ban công chung cư tầng 8

Theo Mirror, nhà báo Jonathan Padilla của tờ Herald Mexico đã chia sẻ đoạn clip 12 giây, ghi lại cảnh ông bố đẩy xích đu cho con chơi ở ban công chung cư tầng 8 khiến nhiều người không khỏi thót tim. Sự việc được cho là xảy ra vào hôm 16/5 vừa qua tại một tòa nhà chung cư cao tầng tại Puerto Rico, Mỹ.

Trong đoạn clip 12 giây, ông bố đã mạo hiểm mạng sống của con gái mình, khi đẩy xích đu cho cô bé chơi ở ban công nhà mình. Nhìn cảnh cô gái nhỏ đu xích đu ở ban công tầng 8 chung cư không có lưới an toàn, cách mặt đất khoảng 25m khiến người xem vô cùng sợ hãi. Không ý thức được việc làm nguy hiểm của mình, người đàn ông trong clip - được cho là bố của cô bé, liên tục đẩy hết sức mức đứa trẻ lên không trung trên chiếc xích đu tự chế, hoàn toàn không có thiết bị bảo hộ nào.

Anh Jonathan Padilla đã chứng kiến toàn bộ sự việc, quay lại video và đăng tải lên MXH Twitter. Anh viết: "Một người đàn ông đã đẩy xích đu cho con gái chưa đủ tuổi vị thành niên của mình trên ban công căn hộ trong đợt cách ly toàn xã hội vì COVID-19.". Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, rất đông người đã bình luận và chia sẻ lại trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau. Đoạn video này tiếp tục được chia sẻ trên MXH Reddit, không ít người xem không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến hành động coi thường tính mạng này của người đàn ông.

Đa số người xem tỏ ra rất bức xúc, phẫn nộ và lên án hành vi vô trách nhiệm của người đàn ông trong clip. Một người bình luận: "Không thể đến công viên trong thời điểm này không có nghĩa là anh có thể mạo hiểm cuộc sống của con anh". Một người khác viết: "Cảnh tượng này khiến tôi có cảm giác nổi gai ốc như khi trượt xuống một ngọn đồi trên tàu lượn siêu tốc".

Ảnh minh họa

Không ít người cũng thắc mắc liệu đứa trẻ có thể gặp xui và trượt khỏi chiếc xích đu tự chế này hay không, và một số người thì không khỏi thắc mắc tại sao ông bố này không lắp đặt chiếc xích đu bên trong căn nhà. "Tất cả những gì anh ta cần là một thanh ngang chắn qua cửa và chiếc xích đu này có thể ở trong căn hộ", một cư dân mạng bình luận.

Trong thời gian này, nhiều nước trên thế giới đang phải chịu cảnh 'chôn chân' ở trong nhà nhiều ngày trời, phải nghỉ việc, nghỉ học do lo ngại bùng phát của dịch COVID-19. Điều này có thể khiến những người năng động cảm thấy 'cuồng' chân vì phải liên tục ở trong nhà, nhớ nhung những khoảnh khắc tự do đi dạo, chơi đùa trong công viên. Tuy nhiên, dù có là lí do nào đi chăng nữa, thì việc coi thường tính mạng chỉ để con có vài phút vui đùa như ông bố trong đoạn clip trên đây cũng là một hành động rất đáng trách.

