Thủ đoạn tinh vi của 11 người Trung Quốc bị truy nã trốn sang Việt Nam tổ chức đánh bạc trái phép

Công an TP Móng Cái tỉnh Quảng Ninh ngày 23/8 đã triệt phá được băng nhóm tổ chức đánh bạc trái phép qua mạng tại phường Hải yen, TP Móng Cái. Đáng chú ý đây là một nhóm người T rung Quốc vượt biên trái phép sang Việt Nam, tổng cộng 11 người hiện đã bị bắt giữ.

Phẫn nộ hơn trong số 11 người bị bắt, có 10 người nhập cảnh trái phép và đang bị Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) truy nã về tội đánh bạc qua mạng. Nhóm tội phạm dày dạn kinh nghiệm này đã thuê nhà rồi tiến hành lắp đặt máy móc để tổ chức đánh bạc qua một số trang mạng Trung Quốc. Toàn bộ hoạt động sinh hoạt của nhóm được thực hiện khép kín, không tiếp xúc với người ngoài.

Nhóm 11 người Trung Quốc bị bắt giữ tại Móng Cái, Quảng Ninh.

Chính nhờ những thủ đoạn tinh vi và hoạt động kín kẽ chúng đã nhiều lần qua mặt lực lượng chức năng và lẩn trốn thành công. Thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an tạm thu 4 máy tính xách tay, 10 thẻ ngân hàng Trung Quốc, 63 sim điện thoại Trung Quốc chưa sử dụng và 8 bộ phát wifi cùng một số đồ vật liên quan.

Tiếp đó, Công an TP Móng Cái phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao nhóm đối tượng, đồ vật và các tài liệu có liên quan cho Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) xử lý.

Trước đó vào ngày 22/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng ra quyết định tạm giữ hình sự với 14 đối tượng tham gia một ‘sới’ bạc trên bè nổi tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn. Quá trình vây bắt, một số đối tượng nhảy xuống biển để tẩu thoát. Lực lượng công an cũng thu giữ tại chiếu bạc trên 183 triệu đồng.

Hình ảnh minh họa.

Do tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc diễn ra phức tạp mà nhiều người dân nước này đã tìm mọi cách để vượt biên trái phép sang Việt Nam, tận dụng đường mòn lối mở. Theo thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, chỉ riêng tháng 7/2020 lực lượng chức năng các tuyến biên giới đã phát hiện 127 người nhập cảnh trái phép từ TQ vào Việt Nam. Lực lượng chức năng Việt Nam hiện đã và đang thực hiện canh gác luân phiên 24/7, thường xuyên đi tuần tra và đã bắt giữ nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào nước ta.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ