Rợn người thủ đoạn tra tấn nhân viên của chủ quán bánh xèo: Lấy cây cọ chà nhà vệ sinh chọc vào mắt

Liên quan đến vụ nữ chủ quán bánh xèo Miền Trung (xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) hành hạ, tra tấn dã man hai nam nhân viên, ngày 24/11 Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Phong đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986, quê Quãng Ngãi, chủ quán bánh xèo).



Danh tính 2 nam nhân viên bị Danh tính 2 nam nhân viên bị bạo hành là Trương Quang Duy (SN 2005) và Võ Văn Đức (SN 1999, đều quê ở Quảng Ngãi).

Tại đồn công an, Tuyết đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời kể lại chi tiết thủ đoạn tra tấn nhân viên khiến không ít người nghe phải rùng mình kinh hãi.

Nữ chủ quán bánh xèo tại cơ quan điều tra



Cụ thể, theo Cụ thể, theo VTV , nữ chủ quán thú nhận: "Em lấy cái chày đâm tiêu, em kêu cháu bỏ 2 tay xuống đất, đánh vào 2 tay, cháu không nói năng gì em lại lấy cây cọ chà nhà vệ sinh đánh, chọc vô mắt, chọc vào tai rồi đánh cả 2 bên chân cháu nữa".



Chưa dừng lại ở đó, Tuyết còn bắt hai nam nhân viên phải làm việc từ 7h sáng hôm trước đến 4h sáng hôm sau, không trả lương, không cho ăn cơm, không được dùng điện thoại, không cho liên lạc về Chưa dừng lại ở đó, Tuyết còn bắt hai nam nhân viên phải làm việc từ 7h sáng hôm trước đến 4h sáng hôm sau, không trả lương, không cho ăn cơm, không được dùng điện thoại, không cho liên lạc về gia đình , cũng không được gặp gỡ hay nói chuyện với người ngoài.

Một trong hai nạn nhân mới chỉ 15 tuổi



Đồ ăn của 2 nam nhân viên toàn là đồ thừa của khách. Thế nhưng, mỗi khi tức giận, Tuyết lại lôi nhân viên ra phía sau nhà đánh cho hả giận, dùng những dụng cụ làm bếp như dao, chày giã tiêu, xẻng xúc bánh, bản chải sắt... đánh liên tiếp và để lại nhiều vết thương trên cơ thể.

Tuổi trẻ Online dẫn lại lời của Thượng tá Nguyễn Huy Chiêu – Phó trưởng công an huyện Yên Phong cho biết: "Chúng tôi xác định đây là 1 vụ việc phức tạp, liên quan đến Trẻ em nên sẽ tăng cường các biện pháp điều tra, trưng cầu giám định đối với các nạn nhân để làm căn cứ xử lý đối tượng Tuyết sau này".

Theo điều 140 Bộ luật Hình sự, công an xác định vụ việc có dấu hiệu của tội hành hạ người khác, có thể bị xử phạt lên tới 3 năm tù. Ngoài ra, nữ chủ quán bánh xèo có thể đối diện thêm tội danh Sử dụng lao động trẻ em dưới 16 tuổi, mức phạt lên tới 200 triệu đồng.

Nhà em Duy ở quê

Về trường hợp em Trương Quang Duy, được biết trước đây em là học sinh lớp 8A Trường THCS Phạm Văn Đồng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Theo hiệu trưởng trường, em Duy có hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bố bị tâm thần, mẹ mất sớm.

Em Duy có học lực yếu, ít khi đến lớp mà thường xuyên đi chơi net, chểnh mảng học hành rồi tự nghỉ. Khi biết em là nạn nhân của vụ bạo hành, hiệu trưởng nhà trường cho biết sẽ tạo điều kiện nếu Duy có nguyện vọng đi học trở lại.



