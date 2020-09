Ngôi vị Thủ Khoa khối A1 chính thức đổi chủ về Đắk Lắk: Chênh lệch nghẹt thở chỉ 0,1 tổng điểm

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 35: Hà mã lên bờ há to chiếc miệng khổng lồ rồi lao vào đọ sức với trâu rừng

Dù không có sừng hay móng vuốt nhưng hà mã vẫn là một đối thủ vô cùng đáng gườm với thân hình to lớn cùng chiếc miệng khổng lồ, một khi mà nó nổi điên lên thì dù là trâu rừng cũng không phải đối thủ.