Nguyễn Lê Vũ là ai mà cộng đồng mạng ráo riết 'truy lùng' info từ đêm qua tới giờ vậy?

Ở thời điểm hiện tại, câu nói được giới trẻ chia sẻ nhiều nhất chính là 'Bạn đạt 9 điểm bởi năng lực của bạn chỉ tới vậy, họ đạt 10 điểm vì ngưỡng điểm tối đa chỉ có thể tới vậy'. Nếu muốn biết 'trend' này được bắt nguồn từ đâu, hãy cập nhật ngay thông tin của Nguyễn Lê Vũ, tân Thủ khoa khối B toàn quốc 2020 dưới đây nhé!

Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2 đã kết thúc từ đầu tháng 9, vào 0 giờ sáng nay, ngày 16/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi của các thí sinh tham dự đợt này. Được biết, ghi nhận tại Hội đồng thi TP. Đà Nẵng , có 01 thí sinh xuất sắc đạt 'hat-trick' 3 điểm 10 'tròn xoe' cho tổ hợp thi các môn khối B bao gồm Toán - Hóa học - Sinh học.

Hình ảnh điểm thi của Vũ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội

Thí sinh này ngay lập tức nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Mới đây, thông tin cụ thể của thí sinh này đã dần được hé lộ. Cậu ấy chính là Nguyễn Lê Vũ, thí sinh mang SBD 04009814 tới từ Hội đồng thi TP. Đà Nẵng.

Ấp ủ ước mơ Đại học Y

Cũng như bao thí sinh lựa chọn tổ hợp xét tuyển khối B, Nguyễn Lê Vũ cũng mong ước thi đỗ vào ngành Y Đa Khoa, thuộc trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Thi vào trường Y đã khó, đỗ vào Y Đa Khoa dường như là cánh cửa rất hẹp chỉ dành cho những học sinh ưu tú.

Chia sẻ với báo Giáo dục Thời đại, Vũ cho biết, ở kỳ thi đợt 2 này Bộ GD-ĐT không công bố đáp án chính thức như đợt 1. Chính vì lí do đó, Vũ chỉ có thể áng chừng điểm thi của mình ở khoảng trên điểm 9. Khi nhận được kết quả 10 cho cả 3 môn, cậu học trò này vừa vui vừa bất ngờ, xen lẫn chút khó tin.

Nếu coi Kỳ thi THPT là một 'giải đấu', thì Nguyễn Lê Vũ chính xác là một 'hạt giống'

Toàn quốc có rất nhiều thí sinh đạt điểm tối đa cho các môn học. Tuy nhiên, đạt điểm tối đa cho toàn bộ 3 môn thi của một tổ hợp xét tuyển thì lại thể hiện Vũ là một học trò xuất sắc và 'phong độ' rất ổn định, đặc biệt với tổ hợp 'khó nhằn' như Toán - Hóa học - Sinh học.

Được biết, để có được chàng trai Thủ khoa Toàn quốc như ngày hôm nay, trước đó Nguyễn Lê Vũ đã từng đạt huy chương vàng môn Toán trong kỳ thi Olympic 30/4 năm lớp 10. Lớp 12, Vũ đạt giải Nhất kỳ thi HS giỏi thành phố cũng với môn Toán. Với những kết quả này, có thể thấy, Nguyễn Lê Vũ là thí sinh rất nghiêm túc với việc học tập, em đã lên kế hoạch và có mục tiêu học tập cụ thể dài hạn từ rất lâu.

Anh Nguyễn Hữu Cường, phụ huynh của Vũ cũng không kìm nổi sự tự hào khi nói về con trai mình. Anh chia sẻ, bản thân gia đình cũng rất yên tâm và tin tưởng Vũ bởi cậu luôn ngăn nắp, sắp xếp thời gian ôn tập, lịch trình làm bài rất ổn định và có hệ thống. Tuy không đặt kỳ vọng quá cao và tạo áp lực cho Vũ, nhưng gia đình vẫn luôn ủng hộ và tự hào khi biết những nỗ lực 'dùi mài kinh sử' của Vũ cuối cùng cũng đạt được kết quả như mong muốn.

Thầy Nguyễn Quốc Khánh, thầy giáo chủ nhiệm của Vũ cũng cho biết, kết quả này của Vũ là rất xứng đáng với nỗ lực học tập của cậu. Ở các đợt thi thử, Vũ chỉ xếp thứ 3-4 trong lớp. Được thầy cô giáo động viên và ủng hộ hết mình với mục tiêu thi đỗ Đại học Y, Vũ đã bứt phá và 'về đích' xuất sắc ở vị trí đứng đầu.

Mê Doraemon và thích chơi thể thao

'Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý' như vậy, nhưng Vũ hoàn toàn không phải là một con 'mọt sách' đâu nhé! Cậu chia sẻ, thú vui 'Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý' như vậy, nhưng Vũ hoàn toàn không phải là một con 'mọt sách' đâu nhé! Cậu chia sẻ, thú vui giải trí ngoài giờ học tập của Vũ là đọc truyện Doraemon và chơi cầu lông. “Đạt thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp THPT là một khởi đầu tốt đẹp để em bước vào ngưỡng cửa đại học. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để sau này trở thành được một bác sĩ, giúp đỡ cũng như chữa trị được nhiều hơn cho các bệnh nhân”.

Cùng chúc Vũ sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn trên bước đường trở thành bác sĩ tương lai nhé!

