Thử một lần du lịch 'chanh sả', nghỉ dưỡng tại khu resort cao cấp ở Đà Nẵng

May mắn canh được sale tại khu resort cao cấp ở Đà Nẵng, nhóm bạn thân sau đây đã có một kì nghỉ 'chanh sả' hết nấc, sống ảo mệt nghỉ.

Có lẽ chẳng cần nói nhiều về Đà Nẵng , thành phố nhộn nhịp lúc nào cũng thật hút khách du lịch. Dường như ở Đà Nẵng có một vẻ đẹp mơ hồ nào đó mà không phải ai cũng có thể miêu tả thành lời, nhưng vẻ đẹp ấy lại vô cùng rực rỡ, cuốn hút, khiến những người đã ghé thăm nơi đây đều muốn quay lại ít nhất 1 lần.

Đối với chị Thảo Vi, chị cùng những người bạn của mình đã đi chơi Đà Nẵng không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng chỉ cần nếu có dịp là chị lại muốn quay lại đây du lịch. Nhân dịp Intercontinental Đà Nẵng giảm giá phòng mạnh, nhóm bạn của chị Thảo Vi đã nhanh tay đặt phòng và có một trải nghiệm đáng nhớ ở khu resort cao cấp này.

Do quyết định ở đây 2N1Đ và sau đó sẽ tới Hội An chơi, nhóm bạn này đã quyết định "thử sức" khám phá càng nhiều càng tốt khu resort xịn xò. Khu resort Intercontinental Đà Nẵng đã gây choáng khi sở hữu không gian rộng lớn với vô số điểm sống ảo đẹp hết nấc. Ngay cả khu vực sảnh đón khách hay ban công cửa sổ phòng cũng là những điểm check-in tuyệt hảo, với thiết kế nội thất sang trọng và view biển xanh mướt mát mắt.

Theo chị Vi, một trong những khu đẹp nhất tại đây phải kể đến hồ bơi chung, có tận 5 bể lớn nhỏ tùy cho du khách lựa chọn. Bể bơi lộ thiên có view nhìn toàn cảnh khu resort cao cấp, một bên là những tòa villa nằm lọt thỏm trong núi rừng, một bên là view bãi biển trong xanh.

Bên cạnh đó, tại khu resort này còn có nhà hàng Citron với view nhìn ra biển đẹp "khó cưỡng". Nhà hàng có khu bàn ăn ngoài trời, là khu vực thích hợp để ngắm hoàng hôn rám vàng lúc chiều tà. Ngoài ra còn có khu Long Bar được mệnh danh là quầy bar dài nhất Việt Nam có thiết kế độc đáo với không gian mở, nối giữa bãi biển riêng và hồ bơi lớn. Phía trước bar có bố trí đệm nằm, tha hồ cho nhóm bạn thư giãn, trò chuyện "chill chill" suốt cả ngày dài.

Do muốn thử hương vị hải sản tươi ngon của thành phố biển, nhóm bạn của chị Thảo Vi đã quyết định thuê taxi tới quán Ốc Quê trong TP Đà Nẵng. Là một nhà hàng hải sản khá nổi tiếng, giá cả khá phải chăng, nơi đây thường trong tình trạng đông khách nhưng vẫn phục vụ chu đáo, với những món ăn hải sản thơm ngon. Nếu có dịp tới đây ăn, du khách nên gọi thử món ốc bươu sả và hến xức bánh tráng được rất nhiều người mê mệt.

Trong suốt 2 ngày 1 đêm ở resort cao cấp này, chị Thảo Vi cũng những người bạn đã có những trải nghiệm đáng nhớ. Resort sang chảnh, góc nào cũng đẹp, nhân viên được đánh giá là chuyên nghiệp, dễ thương, tìm góc chụp ảnh, chụp hộ cho nhóm bạn sống ảo cực kì có tâm. Sau cùng, chuyến du lịch nghỉ dưỡng trong resort cao cấp cho 3 người mất khoảng hơn 13 triệu, trong đó bao gồm vé máy bay 1tr5/người. Nếu bạn đã từng đi Đà Nẵng nhiều lần, tại sao không thử trải nghiệm một kì nghỉ 'chanh sả' hết nấc tại resort sang trọng này nhỉ?

Your browser does not support HTML5 video.





Xem thêm: Ngỡ ngàng với nhà ga đèo Hải Vân nên thơ tựa khung cảnh trong phim cổ tích

Theo Linh Chi/SCKĐ

Tham khảo bài và ảnh: Thảo Vi/Facebook