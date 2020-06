Thử ngay 8 món ngon biến tấu từ vải thiều: Vải xào tôm thơm ngon hay chè vải rau câu mát lạnh

Nguyên liệu gồm: vải thiều tươi số lượng tùy thích; 1 quả mướp đắng; 2 cánh gà. Các gia vị khác như gừng, bột canh, bột ngọt, hạt tiêu, rượu gạo, nước tương…

Cách làm:



- Cánh gà chặt thành miếng nhỏ, ướp với gia vị, hạt tiêu trắng, ba thìa rượu gạo, một thìa nước tương



- Mướp đắng rửa sạch, bổ đôi theo chiều dọc, bỏ ruột và hạt rồi cắt thành từng miếng vừa ăn.



- Vải thiều bóc vỏ, tách bỏ hạt, cùi vải để riêng ra bát.



- Gà sau khi ướp gia vị chừng 20 phút, thêm nước, cho lên bếp hầm với lửa nhỏ, mở vung, vớt bọt.



- Đập dập gừng cho vào nồi hầm. Khi thấy gà đã mềm, lần lượt cho mướp đắng, vải thiều và hầm thêm chừng 2 - 3 phút nữa. Sau đó nêm gia vị cho vừa miệng.



Ngoài cánh gà, có thể thay bằng tôm khô, sườn non, thịt thăn, mọc... Vải thiều kết hợp với mướp đắng có tác dụng như món ăn thuốc phòng trị các bệnh thông thường như sổ mũi, cảm lạnh, sốt do thay đổi thời tiết.



2. Mực xào vải khô



Nguyên liệu gồm: 50g vải khô, 300g mực ống, ớt đỏ, tương hạt, đường, bột nêm, dầu ăn, tương ớt, hành, tỏi xay, hành lá.



Cách làm như sau:



- Mực tươi làm sạch, bỏ da cắt khúc vừa ăn. Đun sôi nước, cho mực vào chần qua.



- Bắc chảo dầu nóng phi thơm hành, tỏi, cho mực vào. Cho vải khô, ớt đỏ, tương hạt vào, nêm bột nêm, đường, tương ớt vào xào cho tới khi mực chín cho hành lá cắt khúc vào đảo đều.



Nguyên liệu gồm: 300gr tôm nõn, muối, bột bắp, tiêu xay, vải tươi số lượng tùy ý, ớt bột, xà lách, ngò. Nguyên liệu pha nước sốt gồm 1 chén nước dùng gà, 1 muỗng cà phê dầu, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột bắp pha loãng, 2 lòng trắng trứng gà.

Cách làm như sau:



- Tôm lột vỏ, quết nhuyễn sau đó ướp với muối, bột năng, bột tiêu. Chia tôm thành 10 viên bằng nhau. Nhồi tôm vào trong trái vải, xếp tôm ra đĩa rồi cho vào vỉ hấp với lửa lớn từ 6 - 8 phút cho tôm chín từ bên trong.



- Trái vải rắc bột năng vào bên trong, xà lách, ngò rửa sạch.



- Sau khi chế nước sốt thì thêm muối và dầu ăn. Tưới bột năng và lòng trắng trứng vào, khuấy đều cho sền sệt.



- Xào các nguyên liệu rồi thêm nước sốt vào vài phút. Cho thành phẩm ra đĩa trang trí, rắc bột ớt và rưới nước sốt lên trên…



Nguyên liệu: Quả vải thiều số lượng tùy ý; chanh, đường (tăng/giảm tùy thích) và hạt muối.



Cách làm: Vải bóc vỏ và tách bỏ hạt, lấy phần thịt quả sau đó rửa sạch cho vào máy ép lấy nước và trộn đều nước ép với vài ba hạt muối. Nếu có máy xay sinh tố, bạn đổ thịt vải vào máy xay rồi xay nhuyễn, lọc bỏ bã để lấy nước cốt vải.

Thêm đường và vắt thêm chanh vào phần sinh tố đã xay để tăng độ chua của thức uống và giúp nước vải không bị thâm. Cho thêm đá vào mát lạnh rồi thưởng thức.



5. Siro vải



Lọ siro bảo quản trong tủ lạnh tối đa 6 tháng. Mỗi lần uống chỉ cần đổ một chút siro vải vào cốc, thêm nước, đá và cho thêm vài lá bạc hà là được thức uống mát lạnh giải nhiệt.



6. Chè vải đậu xanh



- Đậu xanh vo sạch, ngâm đậu xanh trong nước khoảng 2 giờ. Trong lúc ngâm đậu xanh bạn bóc vỏ và tách lấy cùi vải.



- Đậu sau khi ngâm nở thì cho vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ rồi nấu cho đến khi nở bung mềm. Chú ý lửa nhỏ để đậu không bị trào.



- Khi đậu chín bở, cho cùi vải đã bóc và đường vào đun khoảng 5 phút cho tới khi vải nổi lên trên là được.



- Khi ăn múc chè ra từng bát rồi để nguội, thêm nước cốt dừa là được món chè thơm ngon. Khi ăn chè bạn có thể thêm đá lạnh hoặc để trước vào ngăn mát tủ lạnh cho mát.



Nguyên liệu: Hạt trân châu nhỏ, nước cốt sữa dừa, đường cọ thái nhỏ, muối, vải tươi số lượng tùy thích, quả dứa và lá bạc hà.

Cách làm:

- Trộn trân châu với nước cốt sữa dừa và khoảng 250 ml nước lọc đem nấu trên lửa nhỏ. Vừa nấu vừa khuấy đều cho đến khi trân châu chín chuyển màu trong thì tắt bếp, thêm đường và muối, khuấy tan.



- Để nguội nồi trân châu rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh sau đó múc trân châu ra cốc rồi cho vải thiều tươi vào ăn kèm cùng dứa và lá bạc hà.



Nguyên liệu gồm: vải thiều tươi tách hạt, bột rau câu, bột hạnh nhân, nước dừa tươi, đường cát.

Cách làm như sau:



- Nấu 150g đường cát cho chảy nước rồi cho trái vải vào rim đường với lửa nhỏ cho ngấm vị ngọt sau đó để nguội.



- Hòa tan rau câu với nước dừa tươi, thêm đường và bột hạnh nhân vào, lại đun sôi đến khi rau câu sánh, nhấc xuống cho vào khuôn, để nguội. Đem các khuôn rau câu cho vào ngăn mát tủ lạnh cho đông lại rồi cắt miếng vừa ăn.

- Trộn chung trái vải với rau câu, cho vào tủ lạnh rồi ăn mát. Khi ăn cho thêm hạnh nhân rắc lên trên. Khi nấu có thể thêm nhiều loại trái cây khác tùy ý.

Thoải mái ăn vải thiều không sợ nóng - VTC