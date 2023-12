Thu nhập người lao động năm 2023 tăng gần nửa triệu đồng

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của lao động trong năm 2023 là 7,1 triệu đồng/tháng.

Sáng 29/12, Tổng cục Thống kê công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2023.

Về dân số, lao động và việc làm, cơ quan thống kê nhận định tình hình lao động, việc làm quý IV/2023 có nhiều dấu hiệu khởi sắc so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Lao động có việc làm và thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng; tỉ lệ thất nghiệp và tỉ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm so với quý trước.

Hơn 51 triệu lao động có việc làm

Theo đó, thu nhập bình quân của lao động quý IV/2023 là 7,3 triệu đồng/tháng (tăng 180.000 đồng so với quý III/2023 và tăng 444.000 đồng so với cùng kỳ năm 2022).

Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 8,3 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,1 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 8,9 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 6,3 triệu đồng/tháng.

Tính chung năm 2023, thu nhập bình quân của lao động là 7,1 triệu đồng/tháng (tăng 6,9%, tương ứng tăng 459.000 đồng so với năm trước). Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam là 8,1 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,0 triệu đồng. Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 8,7 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 6,2 triệu đồng/tháng.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 4,95 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,9% so với năm 2022. Tỉ lệ hộ đánh giá có thu nhập năm 2023 không thay đổi và tăng lên so với năm trước là 94,1%; tỉ lệ hộ đánh giá có thu nhập giảm và không biết là 5,9%.

Khảo sát cho thấy, về tác động của các sự kiện tiêu cực đến đời sống trong năm 2023 được các hộ gia đình đánh giá có 30,4% hộ đang phải chịu ảnh hưởng do giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao; 4,6% hộ gia đình chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh đối với con người.

Về thị trường lao động, Tổng cục Thống kê cho biết, lao động có việc làm quý IV/2023 ước tính là 51,5 triệu người, tăng 130.400 người so với quý III và tăng 414.6000 người so với cùng kỳ năm trước do các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp lễ, Tết Nguyên đán.

Tính chung năm 2023, lao động có việc làm là 51,3 triệu người, tăng 683.000 người (tương ứng tăng 1,35%) so với năm trước.

Xét theo khu vực kinh tế, lao động có việc làm năm 2023 trong khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản là 13,8 triệu người; khu vực công nghiệp và xây dựng là 17,2 triệu người; khu vực dịch vụ là 20,3 triệu người.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương đánh giá, lao động có việc làm có xu hướng tăng nhưng thị trường lao động chưa cải thiện về chất lượng khi số lao động làm các công việc bấp bênh, thiếu tính ổn định vẫn chiếm tỉ trọng lớn.

Hơn 1 triệu người thất nghiệp

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong quý IV/2023, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 1,062 triệu người (tương đương tỉ lệ 2,26%).

“Trong quý IV/2023, nhờ nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi và phát triển thị trường lao động, tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của vùng Đông Nam Bộ là 2,67% (giảm 0,41 điểm phần trăm so với quý trước). Trong đó, tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của Tp.Hồ Chí Minh là 2,91%, giảm 0,78 điểm phần trăm so với quý trước”, Tổng cục Thống kê cho biết.

Trong quý IV/2023, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 1,062 triệu người (Ảnh: Hữu Thắng).

Ngoài ra, theo báo cáo nhanh từ các địa phương cho biết số lao động nghỉ giãn việc của các doanh nghiệp trên cả nước trong quý IV/2023 là khoảng 77.800 người (giảm 187.300 người so với quý trước và giảm 218.200 người so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động nghỉ giãn việc chủ yếu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 72,6% tổng số lao động nghỉ giãn việc), cũng như tập trung chủ yếu ở ngành da giày (chiếm 45,7%) và dệt may (chiếm 25,1%).

Số lao động bị mất việc trong quý IV/2023 là 85.500 người (giảm 32.900 người so với quý trước và giảm 32.100 người so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước với 75,2% và chủ yếu tập trung ở Tp.Hồ Chí Minh khoảng 28.100 người.

