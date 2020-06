Thứ nhựa cây trông giống đường phèn ngon bổ rẻ khiến Ngọc trinh mê mẩn uống ngày 3 ly

Sở hữu vóc dáng thon gọn cùng làn da trắng ngần như Ngọc Trinh là mơ ước của biết bao chị em. Do đó, mọi tiết lộ về chế độ ăn uống, tập luyện hay chăm sóc Sức Khỏe nào của 'nữ hoàng nội y' đều rất được dân tình chú ý.

Mới đây nhất, trong vlog "My Challenge #35 | Trinh Trinh Một Ngày Làm Kiều", Ngọc Trinh hé lộ về một loại nước uống mà cô cho là ngon bổ rẻ, uống tới ngày 3 ly. Đó chí là nước nấu từ mủ trôm.

"Nữ hoàng nội y", tiết lộ được một người bạn cho sẵn những chai nước mủ trôm chỉ cần bảo quản trong tủ lạnh, khi cần mang ra đổ thêm vào đá bào để uống.

Một chai mủ trôm của Ngọc Trinh có thể uống được 3 lần mỗi ngày và giá thành thì không hề cao, chỉ khoảng 22-25 nghìn đồng/chai. "Mùa hè uống cái này là tuyệt vời luôn, buổi trưa Trinh uống một ly, buổi chiều uống một ly và buổi tối cũng uống một ly. Rất là ngon!", Ngọc Trinh đầy hào hứng chia sẻ về loại thức uống sở trường mới.



Mủ trôm là mủ/nhựa của thân cây trôm, được trích ra cho chảy gần giống như cách lấy mủ cao su. Cây trôm mọc hoang hay được trồng nhiều ở các tỉnh Nam Trung Bộ như Ninh Thuận, Tiền Giang, Bình Thuận...



Mủ trôm sau khi được chiết ra sẽ được phơi khô. Tới lúc khô, mủ trôm có màu vàng nâu nhạt trong hoặc màu trắng trong (loại trắng trong đã được xử lý sạch). Mủ trôm dạng khô có thể hình que dài hoặc viên nhỏ trông như viên đường phèn.

Thông thường người ta thường làm nước mủ trôm kết hợp với hạt é thành thức uống ngon mát lành cho ngày hè mà lại rất rẻ tiền.



Các làm nước mủ trôm như sau:



Mủ trôm khô trông nhỏ như vậy nhưng có thể nở rất nhiều trong nước. Trước khi nấu cần ngâm mủ trôm trong nước lọc cho mủ trôm trương nở hết cỡ. Khi ngâm nên đổ nhiều nước tránh bị đặc mủ trôm hoặc không nở hết cỡ.



Cứ 0,5g - 1g mủ trôm ngâm trong 300ml nước. Mủ trôm cục, thanh thì ngâm lâu hơn, trung bình ngâm trong 8-24 tiếng tùy liều lượng ít nhiều và kích thước cục mủ trôm. Mủ trôm hạt cám (đã được xay nhuyễn) thì chỉ cần ngâm khoảng 2 - 3 tiếng là có thể dùng được.

Chuẩn bị nguyên liệu: mủ trôm, nước lạnh, đường phèn, dầu chuối cho thơm và hạt é nếu có.



Sau khi mủ trôm trương nở hết ta sẽ thấy lẫn trong nước có chất sệt trong như thạch. Tiếp đến bắc một nồi nước lên bếp, lượng nước tùy ý cho đường phèn vào nấu sôi đến khi đường tan hết thì để nguội nước.

Không dùng nước nóng để pha mủ trôm hoặc cho mủ trôm vào nấu chung với nước đường sẽ làm mất tác dụng của mủ trôm. Bạn có thể đun sẵn nước đường phèn đặc, để nguội, sau đó sẽ pha thêm nước lọc vào cho độ ngọt vừa khẩu vị là được.



Chế nước đường và vài giọt dầu chuối vào phần mủ trôm đã ngâm, sang nước mát vào bình bảo quản trong tủ lạnh trong tủ lạnh.



Có thể dùng hạt é ngâm chung với mủ trôm thành thức uống ngon và hấp dẫn hơn. Hạt é dai giòn, mủ trôm thanh mát thành nước uống quá tuyệt cho hè này.

Uống mủ trôm mỗi ngày giúp ngủ ngon, xua tan cảm giác mệt mỏi. Mủ trôm giàu chất xơ, hút nước mạnh nên có tác dụng nhuận tràng, chống táo bón.



Nước mủ trôm rất hữu ích cho ai giảm cân bởi uống nước mủ trôm, bạn sẽ có cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn đáng kể.

Lưu ý phụ nữ có thai, người có vấn đề dạ dày , người đang uống thuốc chữa bệnh (do mủ trôm có độ nhớt cao, sẽ làm tăng nồng độ hấp thu của thuốc vào máu), người hay bị lạnh bụng không nên uống nước mủ trôm.

