Thủ phạm trộm 350 cây vàng vẫn "chứng nào tật nấy" sau tiền án ăn cắp 1 xe Honda SH trước đó

Ngày 23/8, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ nghi phạm vụ cướp tiệm vàng ở Sơn Tây. Theo đó nghi phạm là Nguyễn Tiến Hân (SN 1990 ở Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội). Khoảng 3h ngày 18/8, tiệm vàng này đã bị kẻ gian đột nhập lấy đi 350 cây vàng các loại cùng 140 triệu đồng tiền mặt. Tổng thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng.

Để thực hiện vụ cướp , kẻ gian đã trèo lên nhà hàng xóm rồi đu ban công tầng 3 vào bên trong tiệm vàng. Sau khi phá hai lớp khóa trên tầng 3, kẻ gian đi xuống tầng 1 ngắt điện hệ thống an ninh rồi tiến hành trộm vàng.

Thủ phạm và tang vật được thu giữ.

Tại cơ quan Công an, Hân khai nhận, sau nhiều ngày theo dõi quy luật hoạt động của chủ tiệm vàng Tuấn Đạt trên đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), khoảng 3h ngày 18/8, Hân đã đột nhập vào tiệm vàng từ tầng tum.

Ngày 22/8 Hân đã bị bắt trong khi tìm cách đi tiêu thụ số vàng trên.

Sáng cùng ngày (23/8), cơ quan Công an đã đưa Hân tới tiệm vàng Tuấn Đạt làm các thủ tục điều tra.

Hiện tại cơ quan Công an đã thu hồi Cơ quan Công an đã thu giữ 8,4 kg vàng trang sức các loại, 1 điện thoại di động cùng 1 xe máy Honda SH150i.

Theo lời khai của chủ tiệm vàng là 350 cây vàng các loại cùng 140 triệu đồng tiền mặt, tổng thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng.

Hân tại cơ quan công an khai nhận đã thực hiện 1 vụ trộm khác trước đó không lâu.

Đáng chú ý, cơ quan Công an cũng làm rõ Hân còn là hung thủ đã thực hiện vụ trộm tại cửa hàng kinh doanh xe máy Honda ở thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất (Hà Nội) do anh Nông Quốc Cường là chủ cửa hàng cách đó chưa lâu.

Trong vụ trộm này, Hân đột nhập trộm cắp 1 xe máy Honda SH 150i và 58 triệu đồng trong két sắt tại tầng 1 cửa hàng. Có thể thấy đây là một tên tội phạm nguy hiểm có tiền án trộm cắp nhiều lần.

