Thủ tướng đồng ý cho phép mở cửa trở lại với vũ trường, karaoke

Thủ tướng cũng nếu rõ, an toàn phát triển, phát triển bền vững trong tình hình bình thường mới là quan điểm phát triển trong giai đoạn này. Trong phát triển phải xem xét, nghiên cứu tình hình thế giới và liên hệ với tình hình Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất cho tương lai gần để mở cửa hội nhập; tiếp tục xây dựng Việt Nam là điểm đến an toàn của thế giới. “Trong mở cửa không chỉ chú ý đến kinh tế mà chú ý cả quan hệ chính trị , đối ngoại của đất nước , nhất là các đối tác dịch bệnh giảm hẳn, có thể hợp tác với nước ta”, Thủ tướng nói. Tuy nhiên, Thủ tướng còn yêu cầu không được lơ là ở biên giới, đường bộ, đường biển, hàng không, các cửa khẩu.

Thut tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Đáng chú ý, trong buổi họp sáng nay Thủ tướng đã đồng ý với các đề xuất cho mở cửa trở lại các dịch vụ vũ trường, karaoke. Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan chức năng liên quan kiểm soát những hành vi vi phạm Pháp luật tại những cơ sở này, đặc biệt là vấn nạn buôn bán và sử dụng ma túy.

Trước đó, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trên cả nước đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hàng loạt dịch vụ từ 18h ngày 15/3, trong đó có dịch vụ vũ trường, quán karaoke . Đến ngày 7/5, Thủ tướng cho phép các dịch vụ quay trở lại hoạt động, song vũ trường và karaoke tiếp tục đóng cửa.



Tại cuộc họp sáng nay, Thủ tướng cũng đã đồng ý cho các chuyên gia, nhà đầu tư vào Việt Nam, kể cả công nhân lành nghề, để tìm kiếm cơ hội đầu tư và làm việc tại Việt Nam. Bộ GTVT phối hợp với Bộ Ngoại giao đề xuất các đường bay, chuyến bay phù hợp. UBND các tỉnh, thành phố bố trí địa điểm cách ly, tổ chức tiếp đón, xét nghiệm thuận lợi theo quy định.

Đối với doanh nhân người Việt, học sinh, sinh viên, người già… có nhu cầu về nước mà chưa về được, Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao đưa ra các tiêu chí cụ thể, mở kênh đăng ký cho người dân, kể cả các chuyên gia Việt Nam và nước ngoài.

Còn về việc mở cửa các chuyên bay thương mại quốc tế, Thủ tướng giao Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 công bố các vùng an toàn để mở lại các đường bay với các địa bàn mà trong 30 ngày qua không phát hiện trường hợp nhiễm bệnh. Ban Chỉ đạo tiếp tục hướng dẫn, quản lý, cách ly phù hợp với các đối tượng này. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần không thể đóng cửa hoàn toàn nhưng không mở cửa ào ạt khi không thể xác định được mức độ an toàn của các nước.

Your browser does not support HTML5 video.

Nam phi công người Anh đã có thể ăn uống, bắt tay bác sĩ