Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bất ngờ tuyên bố từ chức

Ngày 28/8/2020, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã triệu tập phiên họp Chính phủ và công bố quyết định từ chức với các thành viên nội các. Cùng ngày, các phái trong đảng Tự do dân chủ (LDP) cầm quyền cũng tiến hành các phiên họp khẩn để thảo luận vấn đề liên quan đến quyết định từ chức của Thủ tướng Abe, trong đó có vấn đề nhân sự thay thế ông.

Giới chức LDP cho biết sẽ sớm tổ chức cuộc bầu cử Chủ tịch đảng này, người đương nhiên sẽ được Quốc hội bầu làm Thủ tướng sau đó. Phương án tổ chức bầu cử cuối cùng sẽ được quyết định tại phiên toàn thể của LDP vào ngày 1/9 tới.

Theo đài NHK, ông Shinzo Abe quyết định từ chức vì lí do Sức Khỏe . Trước đó, ngày 23/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đánh dấu ngày cầm quyền thứ 2.798 liên tiếp, thời gian cầm quyền không gián đoạn lâu nhất trong lịch sử nước này.

