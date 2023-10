Thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 18/10, tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị làm việc, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó cùng phát triển và tình cảm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai thành phố. Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức để lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Sở, ban, ngành của hai thành phố gặp gỡ, trao đổi một số kinh nghiệm, cũng như tiềm năng, thế mạnh và cơ hội hợp tác giữa hai thành phố, từ đó góp phần phát triển hai địa phương về mọi mặt.

Đoàn đại biểu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị về phía Hà Nội còn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Về phía Thành phố Hồ Chí Minh, có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải; Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Phước Lộc.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường vụ Thành ủy của hai thành phố cùng lãnh đạo một số Sở, ban, ngành đoàn thể của hai địa phương.

Đoàn đại biểu Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

Phát biểu chào mừng và định hướng nội dung thảo luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: "Hai thành phố chúng ta có nhiều nét tương đồng cả trong kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và những thách thức gặp phải trong quá trình phát triển. Hội nghị này sẽ tập trung trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính quyền đô thị, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả tổng các nguồn lực đầu tư; các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập về cơ chế chính sách; các vấn đề về quy hoạch quản lý đô thị".

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu chào mừng tại Hội nghị

“Cùng với đó là những vấn đề có vai trò quan trọng, như việc xây dựng, phát triển văn hóa xã hội và con người gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội… nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và nét đẹp truyền thống của Thủ đô Hà Nội và Sài Gòn - Gia Định - thành phố Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã báo cáo những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của hai địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi báo cáo về tình hình phát triển kinh tế của Thành phố

Theo đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 tháng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 4,57% so với cùng kỳ, trong đó: quý III/2023 tăng 6,71%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 3,2%; 04 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 5,8%; kim ngạch xuất khẩu giảm 14,2% (cùng kỳ tăng 13,8%); kim ngạch nhập khẩu giảm 17,2% (cùng kỳ tăng 10,3%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,6%. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 13% (37.224 doanh nghiệp). Tổng doanh thu du lịch tăng 35,8%. Tổng thu ngân sách nhà nước: 326.193 tỷ đồng, đạt 69,45% dự toán và bằng 93,65% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 232.681 tỷ đồng, đạt 71,91% dự toán, bằng 95,78% so cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương: 57.051 tỷ đồng, đạt 45,16% dự toán, tăng 38,54% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn cân đối ngân sách thành phố: 11.181 tỷ đồng, đạt 24,29% dự toán, tăng 19,75% so cùng kỳ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Hội nghị

Tương tự, thành phố Hà Nội, trong 9 tháng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,08%; trong đó, quý sau tăng cao hơn quý trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 2,6% (cùng kỳ tăng 8,6%); kim ngạch xuất khẩu giảm 1,2% (cùng kỳ tăng 19,6%); kim ngạch nhập khẩu hàng hóa giảm 12,6% (cùng kỳ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,5% (cùng kỳ tăng 33,1%). Tổng thu ngân sách nhà nước: 305.321 tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán và tăng 24,6% so cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương: 60.074 tỷ đồng, đạt 57,2% dự toán, tăng 23,2% so với cùng kỳ, trong đó: chi đầu tư phát triển 25.500 tỷ đồng, đạt 54,3% dự toán.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao đổi tại Hội nghị

Trong quá trình trao đổi, thảo luận, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và một số Sở, ban, ngành của hai thành phố đã trao đổi nhiều vấn đề trong quá trình thực hiện các mặt nhiệm vụ cũng như kinh nghiệm thực hiện, giải quyết những vấn đề gặp phải để đạt hiệu quả cao nhất.

Để duy trì việc trao đổi, thảo luận giữa hai địa phương, hai đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã thống nhất giao lãnh đạo các cơ quan cấp thành phố, địa phương của hai bên tiếp tục duy trì trao đổi với các hình thức trực tiếp, trực tuyến và gửi tài liệu trong thời gian tới. Mục tiêu nhằm duy trì việc trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giải quyết những vấn đề hay, vấn đề khó của hai thành phố, từ đó tìm hướng giải quyết phù hợp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao đổi tại Hội nghị

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao đổi tại Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được; thông tin về những kết quả cơ bản mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hà Nội đã đạt được thời gian qua. Đồng chí khẳng định những kết quả đạt được của hai thành phố đã đóng góp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của cả nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tổng kết Hội nghị

“Đây không chỉ là thành tựu, niềm vui của hai thành phố mà còn là niềm mong mỏi, tự hào chung của cả nước. Tình cảm giữa hai thành phố chúng ta là sự gắn kết máu thịt, tình nghĩa suốt chiều dài lịch sử, đồng lòng cùng gách vác những trách nhiệm to lớn mà Đảng và nhân dân giao phó. Chúng ta cùng gìn giữ và tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai thành phố để hỗ trợ, khai thác tiềm năng, thế mạnh của nhau, cùng tạo nên những thành công mới”, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025 và phương hướng những năm tiếp theo về 10 nội dung trọng tâm.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thông qua nội dung Biên bản ghi nhớ giữa hai thành phố

Các lĩnh vực gồm: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Quản lý nhà nước và cơ chế, chính sách; Kinh tế, thương mại và xúc tiến, thu hút đầu tư; Phát triển đô thị, bảo vệ môi trường; Văn hóa, thể thao và du lịch; Giáo dục và y tế; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quốc phòng, an ninh; Báo chí, tuyên truyền...

Ngoài những nội dung ghi nhớ nêu trên, trong quá trình thực hiện, nếu có bổ sung và điều chỉnh, UBND hai thành phố chỉ đạo các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan chủ động bàn bạc để đưa ra nội dung, hình thức hợp tác cụ thể và trình lãnh đạo hai thành phố xem xét, quyết định.

Hai bên giao Ban Cán sự Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Biên bản ghi nhớ theo từng lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng theo quy định.

Giao Văn phòng Thành ủy Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đồng thời, thực hiện báo cáo tổng hợp chung; định kỳ 1 năm 1 lần tham mưu tổ chức sơ kết đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ, trong đó, có đề xuất việc trao đổi, mời Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tham gia Hội nghị định kỳ hằng năm.

Đại biểu lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trao quà và chụp ảnh lưu niệm

Phạm Linh