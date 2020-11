Khám phá thực đơn ăn kiêng của 4 thành viên Mamamoo, giảm cân một lần không bị tăng trở lại

4 thành viên của nhóm nhạc Mamamoo luôn được đánh giá cao về phong cách hài hòa giữa vui tươi và sexy. Cũng như nhiều nhóm nhạc khác trước khi debut, các thành viên phải nỗ lực giảm cân để đạt được vóc dáng chuẩn mực.

Mới đây, trong chương trình Boss in the Mirror của đài KPS, trưởng nhóm Solar tiết lộ thực đơn ăn kiêng giảm cân của các thành viên trước mỗi lần comeback. Mỗi cô gái tự tay chuẩn bị đồ ăn cho chính mình với thực đơn đa dạng, lành mạnh.



Solar

Dù là một tín đồ của cơm cuộn rong biển nhưng để hạn chế tinh bột, Solar đã thay thế cơm bằng trứng. Với Cách làm cô có thể giảm được 1/3 lượng calo so với cơm cuộn rong biển thông thường.



Đề phòng bị đói vào buổi chiều, Solar cũng chuẩn bị một hộp bánh gạo cay Konjac. Đây là loại bánh gạo ít calo nhưng lại giúp no lâu, trong 100gr bánh gạo chỉ có 5 calo mà thôi.



Ngoài ra, trong chế độ ăn không thể thiếu việc bổ sung các chất vitamin, hay chất xơ từ rau củ quả. Cô tự chuẩn bị hoa quả để ăn trong giờ giải lao, vừa giảm cảm giác đói, hay cơn thèm ăn cũng như tránh háo nước.

Moonbyul



Em út của nhóm trước đây từng có thân hình khá mập mạp. Nữ rapper cũng đã trải qua một khoảng thời gian dài giảm cân vật vả mới có thể đánh bay 15kg mỡ thừa. Đặc biệt hơn, Moonbyul tiết lộ sau khi giảm được 15kg cô không hề bị tăng cân trở lại dù có ăn bao nhiêu đồ ăn đi chăng nữa.

Hwasa



Hwasa từng thú nhận không quan tâm lắm tới vấn đề cân nặng và điều này khiến nhiều fans hâm mộ phật lòng. Tiêu chuẩn của Hwasa là cô chỉ béo phần thân dưới nên thường tập trung giảm mỡ ở phần đùi, mông để thêm săn chắc và có đường cong đẹp hơn.



Hwasa có lẽ ăn kiêng khắc khổ hơn cả các thành viên khác. Cô chỉ ăn 2 quả trứng luộc và 1 trái chuối, bất chấp lời mời gọi của đồng đội hay các món ăn vặt hấp dẫn khác.



Ngoài ra, Hwasa còn tiết lộ thực đơn giảm cân bằng bánh sandwich trong chương trình I Live Alone. Để giảm cân, cô chọn loại bánh sandwich cá hồi, nhiều loại rau củ như cà chua, xà lách. Ngoài ra cô còn bổ sung thêm trứng để tăng lượng protein.



Wheein



Wheein có lẽ là người ăn kiêng đơng giản nhất nhóm chỉ với món salad. Tuy có thử 1 vài miếng cơm cuộn của chị Solar nhưng khi Moonbyul mời ăn món pizza giàu calo thì cô nàng nhất quyết từ chối.

